Villa habló de salarios, retiros voluntarios y la interna de UPCN

En ese contexto, mencionó que una de las opciones que se estudian podría ser ofrecer una salida voluntaria con una compensación económica importante, similar a una indemnización con un porcentaje del sueldo, aunque aclaró que todavía se trata solo de evaluaciones preliminares.

image

Durante sus declaraciones, Villa también se refirió a la situación salarial de los trabajadores estatales y aseguró que el gremio mantiene diálogo permanente con el Gobierno provincial.

En ese sentido, destacó que los trabajadores afiliados al sindicato cuentan con adicionales que forman parte del salario y que son remunerativos y bonificables, lo que —según señaló— evita algunos de los problemas que sí se registran en otros sectores.

Además, adelantó que tiene previsto reunirse con el ministro de Hacienda, Roberto Gutiérrez, para continuar con las conversaciones sobre la situación salarial y las condiciones laborales de los empleados públicos.

Según indicó, el encuentro será más bien una instancia de análisis y diálogo para evaluar qué medidas podrían resultar más convenientes tanto para los trabajadores como para el Gobierno.

La interna sindical rumbo a las elecciones

Villa también fue consultado por la interna gremial de UPCN, luego de que la Junta Electoral Nacional ratificara la baja de la lista Naranja, encabezada por Alejandro Savoca, quien buscaba competir en las elecciones previstas para el 9 de abril.

image

La decisión confirmó lo que ya había determinado el organismo electoral del sindicato en San Juan: la lista opositora no logró reunir la cantidad mínima de avales necesarios para oficializar su candidatura.

Según detallaron desde el gremio, el sector de Savoca presentó inicialmente 1.285 avales, pero durante el proceso de verificación se invalidaron 691. De esa manera, quedaron 594 firmas válidas, por debajo de las 725 exigidas por el reglamento.

El entorno del dirigente opositor adelantó que recurrirá a la Justicia para intentar revertir la decisión. Ante esa posibilidad, Villa respondió con ironía y aseguró que la resolución no cambiará el escenario electoral.

Denuncia por presuntas firmas falsificadas

En medio de esa disputa, el secretario general también confirmó que desde su sector presentaron una denuncia en la Justicia por presuntas irregularidades en las firmas que acompañaban la presentación de la lista opositora.

Según explicó, la presentación fue realizada en la UFI Genérica y apunta a determinar si existieron firmas falsificadas entre los avales presentados para la candidatura de Savoca.

Desde el espacio opositor, en tanto, señalaron que no fueron notificados formalmente de esa denuncia y adelantaron que, en caso de que avance una investigación, también pedirán que se revisen las firmas presentadas por el oficialismo.

De esta manera, la interna dentro del principal gremio estatal de San Juan suma un nuevo capítulo en la antesala de las elecciones sindicales previstas para abril.