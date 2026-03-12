Detuvieron al cantante de "Grupo Green" por abuso sexual

La víctima, conocida públicamente como Dulce Lilian, se dedica a las transmisiones en redes sociales como TikTok con artistas tropicales. Declaró este miércoles ante la fiscal Pecorelli, donde ratificó los contenidos de su denuncia, presentada a comienzos de la noche del martes en la Comisaría de la Mujer de San Justo.

La UFI N°21 se abocó ayer a la búsqueda de videos de cámaras de seguridad que mostraran el recorrido de la víctima y el cantante. Se hallaron, precisamente, dos filmaciones que muestran el recorrido de la camioneta, que será analizada también en busca de rastros.

La denuncia de la víctima

En paralelo, Dulce Lilian entregó la ropa interior que vistió durante la noche del hecho al Cuerpo Médico de la Bonaerense y atravesó una revisión médica. La ropa interior será peritada en busca del material genético del acusado, confirmaron fuentes del caso a Infobae. El Juzgado de Garantías N°5 de La Matanza también prohibió que Torres se acercara a su presunta víctima.

Infobae accedió a la denuncia en forma completa. Allí, la víctima aseguró que en el día previo a la denuncia, ella y “El Chelo” se habían reunido para “discutir cuestiones laborales”. Luego, se dirigieron a una estación de servicio sobre la General Paz, sentido a Liniers.

Torres se mostró “ofuscado” al verse perdido con el GPS de la denunciante. El cantante “le saca su teléfono celular, comienza a revisárselo para ver si la explicación que la deponente le daba coincidía con la ubicación de su domicilio”, según consta en el reporte.

"El Chelo" en su casa de Villa Fiorito tras salir de la cárcel en 2012, foto de sus redes sociales

“Te llamo el fin de semana”

Así, siguieron su camino. Llegaron a la localidad de La Tablada, cerca de la casa de la denunciante, a las 3AM. A bordo del vehículo que ocupaban, ambos comenzaron a hablar. “(Torres) le ofrece sentarse en el asiento trasero para poder estar más cómodos, por lo que Torres se sienta atrás, bajándose los pantalones”, continúa la denuncia. Luego, siempre según la acusación, tomó a la víctima “del cabello, para que le haga sexo oral”.

La mujer empujó a Torres. El cantante, lejos de desistir, se habría bajado los pantalones para penetrarla por la fuerza. “¿Por qué lo hiciste? Te dije que no", le gritó tras la supuesta violación. “Te llamo el fin de semana”, le habría dicho el cantante, tras dejarla en su casa.

Tras reportar el episodio, Dulce Lilian pidió la restricción perimetral en contra del cantante, que fue concedida.