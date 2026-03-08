Villarruel pasó por San Juan por un cambio de último momento en su viaje

image

De acuerdo con la infomación recibida, la comitiva llegó cerca de las 17 horas al Aeropuerto Domingo Faustino Sarmiento, ubicado en Las Chacritas. El traslado se produjo luego de que no se consiguieran vuelos disponibles desde Mendoza hacia Buenos Aires, por lo que la vicepresidenta y su equipo debieron desplazarse hasta San Juan para continuar el viaje.

Durante el operativo se desplegó un importante dispositivo de seguridad en el aeropuerto del que participaron efectivos del Grupo de Acción Motorizada (GAM), Policía Federal Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria y bomberos. Además, trascendió que durante el traslado desde Mendoza se habría realizado una parada de urgencia sobre la Ruta Nacional 40, aunque no se difundieron mayores detalles sobre esa situación.

Un paso breve pero significativo

De esta manera, Villarruel realizó un paso breve y sorpresivo por San Juan antes de continuar su regreso a Buenos Aires. En el entorno político de la vicepresidenta también deslizaron que San Juan es una de las cuatro provincias que aún no ha visitado oficialmente desde que asumió su cargo y que forma parte de los destinos que tiene previsto recorrer en el marco de su agenda institucional.

Embed - Victoria Villarruel | Vicepresidente de Argentina on Instagram: "En mi visita a la provincia de Mendoza participé del desayuno de la Corporación Vitivinícola Argentina, un espacio clave para una de las economías regionales más importantes de nuestro país. También asistí al tradicional almuerzo de Bodegas Argentinas. Luego al Almuerzo de los Pequeños Productores, también una visita a la Cooperativa San Carlos Sud y finalicé mi recorrido en la Sociedad Rural del Valle de Uco. La vitivinicultura de Mendoza es una muestra clara de la Argentina que trabaja, invierte y apuesta al desarrollo. La Argentina que crece está en cada región, productor y actividad que impulsa nuestro desarrollo federal." View this post on Instagram

La visita a Mendoza

Antes del imprevisto, Villarruel había participado en Mendoza de las actividades vinculadas a la Vendimia y del desayuno anual de COVIAR, donde destacó la importancia del sector vitivinícola para las economías regionales. En ese contexto, evitó profundizar en las tensiones políticas nacionales y señaló que su presencia en el evento tenía como objetivo principal dar visibilidad a una actividad productiva clave para el país.