Paro de una semana en aeropuertos afectará a muchos vuelos

Durante ese período, la interrupción de tareas se realizará en dos franjas horarias diarias, lo que podría alterar el funcionamiento normal del transporte aéreo.

“La presente medida de fuerza se adopta en reclamo de pago de los salarios con inclusión de los aumentos acordados correspondientes a ítems extra paritarios y apertura partiaria sectorial”, expresaron desde el gremio por medio de un comunicado. ATE informó a través de sus redes sociales que “el Gobierno llevó el conflicto al límite y decidió no pagar los aumentos acordados en la ANAC”.

El cronograma del paro en los aeropuertos

De acuerdo con el comunicado difundido por el gremio, el plan de lucha se desarrollará en los siguientes días y horarios:

Martes 18 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Miércoles 19 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Jueves 20 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Domingo 23 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Lunes 24 de marzo: paro de 9:00 a 12:00 y de 17:00 a 20:00

Fuera de esas franjas, la actividad podría retomar con normalidad, aunque las reprogramaciones podrían generar demoras durante el resto de la jornada.

Qué vuelos estarán garantizados

Desde ATE aclararon que durante el paro solo se garantizarán los servicios considerados esenciales.

Entre ellos se incluyen:

Vuelos sanitarios

Vuelos humanitarios

Vuelos oficiales o de Estado

El resto de las operaciones aéreas podrían verse afectadas por demoras, cancelaciones o reprogramaciones, especialmente en los aeropuertos con mayor movimiento de pasajeros.