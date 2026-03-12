Operativos nocturnos: 3 mil detenidos y 30 pedidos de captura en lo que va del año

Los operativos cuentan con la participación de las Brigadas de Investigaciones, Drogas Ilegales, Leyes Especiales y personal de Propiedad. La modalidad de trabajo incluye patrullas de civil que recorren barrios específicos para identificar actividad nocturna sospechosa, especialmente de personas con antecedentes penales que se encuentran en zonas donde no residen.

Resultados en cifras: Capturas y Flagrancia

"La efectividad de estos despliegues se ve reflejada en las estadísticas del presente año", dijo Cintia Álamo subjefa de la Policía de San Juan. Según datos oficiales, en lo que va del 2026 se han registrado: