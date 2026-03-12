En el marco de una estrategia de seguridad integral para combatir el delito en la provincia, la Policía de San Juan intensificó los operativos de control durante las madrugadas. Estas intervenciones, que combinan patrullajes de civil y despliegues motorizados, tienen como objetivo principal la prevención de ilícitos y la detección de personas que circulan con cuentas pendientes ante la Justicia.
Operativos nocturnos: 3 mil detenidos y 30 pedidos de captura en lo que va del año
La Policía de San Juan despliega brigadas de civil y grupos operativos para prevenir delitos contra la propiedad.