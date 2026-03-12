"
Operativos nocturnos: 3 mil detenidos y 30 pedidos de captura en lo que va del año

La Policía de San Juan despliega brigadas de civil y grupos operativos para prevenir delitos contra la propiedad.

En el marco de una estrategia de seguridad integral para combatir el delito en la provincia, la Policía de San Juan intensificó los operativos de control durante las madrugadas. Estas intervenciones, que combinan patrullajes de civil y despliegues motorizados, tienen como objetivo principal la prevención de ilícitos y la detección de personas que circulan con cuentas pendientes ante la Justicia.

Los operativos cuentan con la participación de las Brigadas de Investigaciones, Drogas Ilegales, Leyes Especiales y personal de Propiedad. La modalidad de trabajo incluye patrullas de civil que recorren barrios específicos para identificar actividad nocturna sospechosa, especialmente de personas con antecedentes penales que se encuentran en zonas donde no residen.

Resultados en cifras: Capturas y Flagrancia

"La efectividad de estos despliegues se ve reflejada en las estadísticas del presente año", dijo Cintia Álamo subjefa de la Policía de San Juan. Según datos oficiales, en lo que va del 2026 se han registrado:

  • Más de 3.000 contraventores.

  • 30 personas con pedidos de captura vigentes, quienes fueron puestas a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

  • Más de 350 aprehensiones en Flagrancia, detectadas por comisaría y grupos operativos al momento de cometerse el hecho o inmediatamente después.

El "merodeo" bajo la lupa

Cintia Álamo, explicó a sanjuan8.com que gran parte de los procedimientos se basan en lo establecido por el Código de Faltas. "Muchos de ellos por merodeo; esto de personas con antecedentes en distintos lugares que no son de donde viven. Lo establece el Código de Faltas: el merodeo", detalló la funcionaria.

Además, Álamo señaló que las detenciones no solo responden a la prevención de robos, sino también a otras infracciones de convivencia: "Por desorden, por disturbios, por alcohol, por un montón de situaciones de violencia", afirmó, destacando que paralelamente a las brigadas de civil, se desplazan grupos motorizados y camiones Iveco en distintos sectores para dar cobertura total al territorio.

