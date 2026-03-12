Una familia necesitó casi $1.400.000 en febrero para no ser pobre

Mientras tanto, la Canasta Básica Total (CBT) subió 2,7%, contra el 3,9% de enero. Vale remarcar que esta canasta contempla la relación entre el gasto que la población realiza entre alimentos y bienes y servicios no alimentarios, determinando así el umbral de pobreza.

image

Con estos números, una familia compuesta por una pareja de adultos con dos hijos en edad de primaria necesitó al menos $644.088 para no caer en la indigencia, y $1.397.672 para no ser pobre, según la metodología del INDEC.

La inflación núcleo se aceleró, impulsada por carnes

El organismo oficial de estadísticas públicas informó en esta jornada que la inflación general se mantuvo en el 2,9% en febrero, pero que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) núcleo (que no tiene en cuenta ni componentes estacionales ni precios regulados), se aceleró al 3,1%. Esto último fue explicado principalmente por algunos aumentos en alimentos como carnes.

Además, durante el mes en cuestión influyeron los ajustes en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias.

En términos anuales, el IPC aumentó 33,1%. Esta cifra superó a la variación de la CBT (+32,1%) pero no así a la de la CBA (+37,6%).