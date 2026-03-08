En la Vendimia, Villarruel evitó hablar de la interna y dejó un guiño a San Juan

Durante el contacto con la prensa, la vicepresidenta también fue consultada sobre el clima político

dentro del oficialismo y sobre el reciente discurso del presidente Javier Milei en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. Sin embargo, optó por no profundizar en esas diferencias y sostuvo que su intención era no desviar la atención del evento ni del sector vitivinícola.

En la misma línea, evitó responder a las críticas del ministro de Defensa, Luis Petri, quien días atrás la había acusado públicamente de “golpista”. Ante la consulta de los periodistas, se limitó a responder que no iba a hablar sobre esa persona.

Aunque evitó escalar la polémica, Villarruel dejó un breve mensaje respecto de las acusaciones que circularon en los últimos días. Señaló que las afirmaciones que se realizan en el ámbito público deben ser respaldadas con pruebas o discutidas en el ámbito judicial, dando por cerrado el intercambio mediático.

Además, aseguró sentirse cómoda durante su visita a Mendoza y remarcó que su participación en la Vendimia forma parte de su agenda institucional. En medio de su visita a Mendoza, Villarruel también dejó una referencia a su agenda federal.

La vicepresidenta deslizó que San Juan se encuentra entre las cuatro provincias del país que todavía no visitó desde que asumió el cargo, y adelantó que tiene previsto llegar en algún momento para completar su recorrido por el territorio nacional.

El comentario fue interpretado como una señal de que la provincia podría formar parte de su agenda oficial en los próximos meses.