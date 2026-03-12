IronMan 70.3: circuitos y recorridos de la carrera

55142261564_838e1c9322_h

Es el primer tramo de la competencia y se realiza en Dique Punta Negra. Es uno de los espacios al aire libre más bellos de la provincia. La línea de largada está sobre el punto culmine del embarcadero. Los atletas ingresan al espejo de agua, nadan siguiendo la línea de las boyas de color, llegan hasta el punto más alejado, realizan el retorno por carril opuesto y concluyen el nado cuando cruzan la línea de llegada puesta sobre el piso del embarcadero.

Ciclismo en ruta – 90 km

Es el segundo tramo de la competencia. El mismo inicia en el embarcadero de Dique Punta Negra y concluye en Plaza del Bicentenario, a los pies del teatro. El recorrido incluye paso por el frente de Camping Municipal Cerro Blanco (Ruta Provincial 12), Calle Las Moras, villa cabecera de Ullúm, descenso de Dique Ullúm, paso por el frente de Parque Faunístico y Camping El Pinar (Ruta Provincial 60), localidad Marquesado, Rivadavia por Avenida Libertador General San Martín, ingreso a Avenida Circunvalación en Capital para medio giro, salida de la avenida y final a un costado del Teatro del Bicentenario.

Carrera a pie – 21.1 km

Es el tercer y último tramo de la competencia. Los atletas inician en Plaza Bicentenario y realizan tres giros a un circuito urbano de Capital. El mismo incluye pasos por lugares emblemáticos de la provincia como Estadio Aldo Cantoni, Museo de la Historia Urbana, Plaza España y Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento, el primer monumento histórico nacional de Argentina, por citar algunos ejemplos.

Los interesados en participar aún están a tiempo de inscribirse. La información para el registro está disponible en el siguiente enlace IRONMAN 70.3 – San Juan 2026. Habrá presentes atletas de toda la provincia, de distintas ciudades argentinas y otros países de distintas latitudes.