Choque en Villa Krause: un motociclista herido y alcoholemia 0,00

Un siniestro vial ocurrido este jueves por la tarde en Rawson dejó a un motociclista con heridas de gravedad y es investigado por la policía para determinar cómo se produjo el impacto. El hecho ocurrió alrededor de las 15 en la intersección de avenida España y Estado de Israel, en la zona de Villa Krause.
Según informaron fuentes policiales, una camioneta Toyota Hilux circulaba por avenida España en sentido sur a norte cuando, al intentar girar hacia calle Castaño, fue impactada por una motocicleta que transitaba por la zona.
Con el avance de las primeras actuaciones, las autoridades confirmaron la identidad de los conductores involucrados. La camioneta era conducida por María Sol Zonda Luna, de 43 años, domiciliada en Rawson, mientras que la motocicleta estaba al mando de Matías Hinostrosa, con domicilio en Capital.
Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado para recibir atención médica. En un primer momento trascendió que presentaba una fractura expuesta, aunque hasta ahora no se difundieron mayores detalles sobre su evolución.
Alcoholemia negativa y una hipótesis en análisis
Tras el siniestro intervino personal de la Comisaría 24ª, que realizó los procedimientos correspondientes en el lugar y efectuó los controles de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados arrojaron 0,00 gramos de alcohol en sangre, por lo que los investigadores descartaron que el consumo de alcohol haya tenido incidencia en el choque.
Mientras tanto, los efectivos trabajan para reconstruir la mecánica del hecho. Una de las hipótesis que se analiza es que el motociclista podría haber cruzado el semáforo en rojo, lo que habría derivado en el impacto con la camioneta que realizaba la maniobra de giro.
Esa versión aún es materia de investigación y será analizada a partir de pericias, testimonios y la reconstrucción del movimiento de ambos vehículos en la intersección donde ocurrió el siniestro.