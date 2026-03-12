Choque en Villa Krause: un motociclista herido y alcoholemia 0,00

Producto del fuerte impacto, el conductor del rodado menor resultó con lesiones de consideración y debió ser trasladado para recibir atención médica. En un primer momento trascendió que presentaba una fractura expuesta, aunque hasta ahora no se difundieron mayores detalles sobre su evolución.

image

Alcoholemia negativa y una hipótesis en análisis

Tras el siniestro intervino personal de la Comisaría 24ª, que realizó los procedimientos correspondientes en el lugar y efectuó los controles de alcoholemia a ambos conductores. Los resultados arrojaron 0,00 gramos de alcohol en sangre, por lo que los investigadores descartaron que el consumo de alcohol haya tenido incidencia en el choque.

Mientras tanto, los efectivos trabajan para reconstruir la mecánica del hecho. Una de las hipótesis que se analiza es que el motociclista podría haber cruzado el semáforo en rojo, lo que habría derivado en el impacto con la camioneta que realizaba la maniobra de giro.

Esa versión aún es materia de investigación y será analizada a partir de pericias, testimonios y la reconstrucción del movimiento de ambos vehículos en la intersección donde ocurrió el siniestro.