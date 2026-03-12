San Martín viaja a Rafaela con micro nuevo y su partido podrá verse gratis
San Martín presentó su nuevo colectivo oficial antes del viaje a Rafaela, donde este viernes enfrentará a Atlético por la Primera Nacional. El partido podrá verse gratis a través de una nueva plataforma.
El verdinegro sumó una novedad que ya genera entusiasmo entre los hinchas. El club presentó su nuevo colectivo oficial, una unidad especialmente ploteada con los colores y símbolos del Verdinegro que acompañará al plantel profesional durante toda la temporada de la Primera Nacional.
El micro pertenece a la empresa Destino Cero y fue diseñado con una estética que refleja la identidad del club sanjuanino. El exterior luce los tradicionales colores verde y negro, el escudo institucional y distintos detalles gráficos pensados para representar al equipo en cada ciudad que visite durante el campeonato.
Desde la institución destacaron que el objetivo es reforzar la presencia del club en cada viaje del plantel, mostrando la identidad verdinegra en cada cancha del país.
El flamante colectivo ya tuvo su primer destino confirmado. El plantel lo utilizó para viajar a Rafaela, en Santa Fe, donde este viernes 13 enfrentará a Atlético de Rafaela por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.
El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza. Para el equipo sanjuanino será un partido importante en el inicio del campeonato, buscando sumar puntos fuera de casa.
Cómo ver el partido gratis
Una de las novedades para los hinchas es que el encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través de una nueva plataforma digital. Se trata de LPF Play, el servicio oficial de streaming impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino que busca ampliar la difusión de las distintas categorías del fútbol nacional.
La plataforma permite ver partidos en vivo, resúmenes, conferencias y contenido relacionado con las competencias organizadas por AFA, especialmente aquellas que históricamente tuvieron menor exposición televisiva.
El acceso es gratuito y se puede realizar desde computadoras, celulares o tablets ingresando al sitio oficial y creando una cuenta. Una vez registrado, el usuario puede seguir a su equipo favorito, recibir notificaciones y acceder a estadísticas y goles en tiempo real.
Qué torneos se podrán ver
LPF Play comenzará transmitiendo principalmente encuentros de la Primera Nacional, categoría en la que compite San Martín de San Juan. Con el tiempo también sumará partidos de la B Metropolitana, Primera C, Torneo Federal, fútbol femenino, futsal y divisiones juveniles.
La Primera División no estará disponible en la plataforma debido a los contratos vigentes de transmisión televisiva con TNT Sports y ESPN, que se extienden hasta 2030.
De esta manera, el partido entre San Martín y Atlético de Rafaela marcará no solo el estreno del nuevo colectivo verdinegro en la ruta, sino también una oportunidad para que los hinchas puedan seguir al equipo desde cualquier lugar y sin costo.