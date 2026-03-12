San Martín viaja a Rafaela con micro nuevo y su partido podrá verse gratis

image

El flamante colectivo ya tuvo su primer destino confirmado. El plantel lo utilizó para viajar a Rafaela, en Santa Fe, donde este viernes 13 enfrentará a Atlético de Rafaela por la quinta fecha del torneo de la Primera Nacional.

image

El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Nuevo Monumental y contará con el arbitraje de Álvaro Carranza. Para el equipo sanjuanino será un partido importante en el inicio del campeonato, buscando sumar puntos fuera de casa.

Cómo ver el partido gratis

Una de las novedades para los hinchas es que el encuentro podrá seguirse de forma gratuita a través de una nueva plataforma digital. Se trata de LPF Play, el servicio oficial de streaming impulsado por la Asociación del Fútbol Argentino que busca ampliar la difusión de las distintas categorías del fútbol nacional.

image

La plataforma permite ver partidos en vivo, resúmenes, conferencias y contenido relacionado con las competencias organizadas por AFA, especialmente aquellas que históricamente tuvieron menor exposición televisiva.

El acceso es gratuito y se puede realizar desde computadoras, celulares o tablets ingresando al sitio oficial y creando una cuenta. Una vez registrado, el usuario puede seguir a su equipo favorito, recibir notificaciones y acceder a estadísticas y goles en tiempo real.

Qué torneos se podrán ver

LPF Play comenzará transmitiendo principalmente encuentros de la Primera Nacional, categoría en la que compite San Martín de San Juan. Con el tiempo también sumará partidos de la B Metropolitana, Primera C, Torneo Federal, fútbol femenino, futsal y divisiones juveniles.

image

La Primera División no estará disponible en la plataforma debido a los contratos vigentes de transmisión televisiva con TNT Sports y ESPN, que se extienden hasta 2030.

De esta manera, el partido entre San Martín y Atlético de Rafaela marcará no solo el estreno del nuevo colectivo verdinegro en la ruta, sino también una oportunidad para que los hinchas puedan seguir al equipo desde cualquier lugar y sin costo.