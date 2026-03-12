"
Docentes cortaron las rutas 40 y 150 y habilitan el paso de forma intermitente

Los trabajadores autoconvocados mantienen la protesta en la rotonda de San Roque con cortes totales, aunque permiten el avance del tránsito cada determinados minutos.

La medida de fuerza de los docentes autoconvocados de Jáchal continúa este jueves 12 de marzo en el cruce de las rutas nacionales 40 y 150. Si bien el corte fue total en su inicio, los manifestantes han implementado una modalidad de paso intermitente, permitiendo la circulación de los vehículos que se encuentran varados en la zona cada una cantidad determinada de minutos para aliviar la congestión.

El epicentro de la protesta es la rotonda de la localidad de San Roque, donde los educadores se movilizaron desde las 7 de la mañana tras partir de la Plaza General San Martín. El reclamo central apunta a la obtención de mejoras salariales y laborales, en un contexto de creciente malestar dentro del sector educativo departamental.

En el punto de conflicto permanece el personal de Gendarmería Nacional, encabezado por el Comandante Principal Céspedes. La fuerza federal se encarga de regular la situación y garantizar la seguridad en el sector, mientras mantiene contacto directo con el Juzgado Federal para recibir directivas sobre la liberación definitiva de las calzadas.

El origen de la medida

La protesta fue el resultado de una asamblea realizada el miércoles, donde los docentes jachalleros debatieron diversas mociones y analizaron el escenario económico que atraviesan los trabajadores de la educación. Ante la falta de soluciones, resolvieron trasladar el reclamo a las rutas nacionales como medida de acción directa.

