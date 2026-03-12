Docentes cortaron las rutas 40 y 150 y habilitan el paso de forma intermitente

El epicentro de la protesta es la rotonda de la localidad de San Roque, donde los educadores se movilizaron desde las 7 de la mañana tras partir de la Plaza General San Martín. El reclamo central apunta a la obtención de mejoras salariales y laborales, en un contexto de creciente malestar dentro del sector educativo departamental.

En el punto de conflicto permanece el personal de Gendarmería Nacional, encabezado por el Comandante Principal Céspedes. La fuerza federal se encarga de regular la situación y garantizar la seguridad en el sector, mientras mantiene contacto directo con el Juzgado Federal para recibir directivas sobre la liberación definitiva de las calzadas.