La medida de fuerza de los docentes autoconvocados de Jáchal continúa este jueves 12 de marzo en el cruce de las rutas nacionales 40 y 150. Si bien el corte fue total en su inicio, los manifestantes han implementado una modalidad de paso intermitente, permitiendo la circulación de los vehículos que se encuentran varados en la zona cada una cantidad determinada de minutos para aliviar la congestión.
Docentes cortaron las rutas 40 y 150 y habilitan el paso de forma intermitente
Los trabajadores autoconvocados mantienen la protesta en la rotonda de San Roque con cortes totales, aunque permiten el avance del tránsito cada determinados minutos.