Vendimia Solidaria sin festejo por el clima, pero con más de U$S 1 millon recaudado

Además, recordó que en 22 años de historia, la iniciativa ya superó los 12 millones de dólares recaudados, destinados a diferentes proyectos sociales.

image

El apoyo de los conductores del evento

El evento iba a ser conducido por Marley y Mariana Fabbiani, quienes también destacaron el espíritu solidario de la iniciativa pese a la suspensión. Marley remarcó que lo más importante era que la recaudación no se vio afectada por el mal tiempo.

Por su parte, Mariana Fabbiani subrayó que el compromiso solidario de la fundación se mantiene durante todo el año y que el evento también sirve para visibilizar ese trabajo.

image

Un programa solidario con impacto social

La Vendimia Solidaria es un programa impulsado por la Fundación Grupo América y dirigido por Barbara Vila, con el objetivo de promover el desarrollo social en Mendoza. La iniciativa nació en 2004, en un contexto de crisis económica en el país, cuando durante un encuentro entre amigos comenzaron a surgir donaciones espontáneas para ayudar a instituciones.

Desde entonces, el programa concentra su trabajo en cuatro ejes principales: Salud, Deporte, Educación y Ambiente. A través de esos programas se han financiado centros sanitarios, playones deportivos, comedores comunitarios, becas educativas y viviendas, entre otras obras.

image

Actualmente, se trata de una de las acciones benéficas con mayor recaudación del interior del país, con proyectos que se desarrollan en coordinación con organismos públicos y organizaciones sociales.