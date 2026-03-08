Vendimia Solidaria sin festejo por el clima, pero con más de U$S 1 millon recaudado
El tradicional almuerzo de la Vendimia Solidaria que debía realizarse este domingo en Mendoza fue suspendido por las fuertes tormentas que afectaron al Gran Mendoza y la zona del Pedemonte. A pesar de la cancelación del evento, la recaudación ya superó los 1,3 millones de dólares y podría seguir creciendo con nuevas donaciones.
La Vendimia Solidaria, prevista para este domingo al mediodía en la estancia San Isidro, debió ser suspendida debido a las intensas lluvias y tormentas que se registraban en distintos sectores del Gran Mendoza.
La decisión se tomó priorizando la seguridad de los asistentes y evitando posibles complicaciones derivadas del mal tiempo. El presidente de Grupo América, Daniel Vila, explicó que el almuerzo se reprogramará para el próximo año, aunque aclaró que la campaña solidaria continuará durante todo el 2026. “El almuerzo pasará para el año que viene, pero eso no quiere decir que la recaudación se suspenda”, señaló.
A pesar de la cancelación del festejo, la campaña solidaria logró reunir alrededor de 1.300.000 dólares, una cifra que incluso podría aumentar con nuevos aportes durante la jornada. Vila destacó que el objetivo principal del evento se cumplió. “A lo mejor nos faltó la parte festiva, que a todos nos gusta, pero el objetivo principal es la recaudación de fondos y eso se cumplió, y con creces”, afirmó.
Además, recordó que en 22 años de historia, la iniciativa ya superó los 12 millones de dólares recaudados, destinados a diferentes proyectos sociales.
El apoyo de los conductores del evento
El evento iba a ser conducido por Marley y Mariana Fabbiani, quienes también destacaron el espíritu solidario de la iniciativa pese a la suspensión. Marley remarcó que lo más importante era que la recaudación no se vio afectada por el mal tiempo.
Por su parte, Mariana Fabbiani subrayó que el compromiso solidario de la fundación se mantiene durante todo el año y que el evento también sirve para visibilizar ese trabajo.
Un programa solidario con impacto social
La Vendimia Solidaria es un programa impulsado por la Fundación Grupo América y dirigido por Barbara Vila, con el objetivo de promover el desarrollo social en Mendoza. La iniciativa nació en 2004, en un contexto de crisis económica en el país, cuando durante un encuentro entre amigos comenzaron a surgir donaciones espontáneas para ayudar a instituciones.
Desde entonces, el programa concentra su trabajo en cuatro ejes principales: Salud, Deporte, Educación y Ambiente. A través de esos programas se han financiado centros sanitarios, playones deportivos, comedores comunitarios, becas educativas y viviendas, entre otras obras.
Actualmente, se trata de una de las acciones benéficas con mayor recaudación del interior del país, con proyectos que se desarrollan en coordinación con organismos públicos y organizaciones sociales.