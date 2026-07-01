Con asfalto mojado, un choque terminó con una camioneta dentro de un comercio

Como consecuencia del fuerte impacto, ambos vehículos perdieron el control. La camioneta se desplazó hasta la vereda y terminó incrustada en el frente de la Farmacia Pelaytay, ubicada en esa esquina.

El choque provocó importantes daños materiales en el comercio, con la rotura de los vidrios de ingreso y parte de la fachada, además de otros sectores afectados por el impacto. Las imágenes tomadas en el lugar reflejaron la magnitud del siniestro, ya que la Ford F-100 quedó parcialmente dentro del acceso al local.

Los primeros relevamientos realizados por los investigadores permitieron establecer que la camioneta circulaba por calle Rawson en sentido este-oeste, mientras que el Volkswagen Gol recibió el impacto directamente sobre la puerta del lado del conductor.

A partir de la posición en la que quedaron ambos vehículos y de las evidencias observadas en la escena, los investigadores manejan como principal hipótesis que el automóvil habría ingresado a la intersección circulando en contramano por calle Fermín Rodríguez.

De todos modos, esa posibilidad todavía no fue confirmada y será determinada mediante las pericias accidentológicas que realizará la UFI Delitos Especiales, junto con el análisis de las huellas de frenado, los daños en ambos rodados y los testimonios de posibles testigos.

En el lugar trabajó personal policial de la comisaría con jurisdicción y efectivos de la UFI Delitos Especiales, quienes llevaron adelante las primeras medidas para reconstruir cómo ocurrió el siniestro. Los investigadores continúan recolectando testimonios y relevando evidencia para establecer la secuencia del choque y determinar si existió alguna infracción que haya desencadenado el impacto.

Hasta el momento, las autoridades no difundieron un parte oficial sobre el estado de salud de los conductores involucrados ni informaron si alguno de los vehículos trasladaba acompañantes.