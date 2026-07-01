Con la llegada del 1 de julio, las redes sociales volvieron a cumplir con uno de los rituales de humor más esperados y consolidados de la cultura digital hispanohablante: la oleada masiva de memes con la cara del cantante español Julio Iglesias. Desde las últimas horas de junio, plataformas como X (ex Twitter), Instagram y WhatsApp se transformaron en un catálogo inagotable de ingenio y juegos de palabras.
Furor en las redes: los memes de Julio Iglesias volvieron a copar el inicio del mes
Como ya es una tradición digital, los usuarios inundaron las plataformas con el humor e ingenio clásico que tiene al cantante español como protagonista absoluto del septimo mes.