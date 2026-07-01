Furor en las redes: los memes de Julio Iglesias volvieron a copar el inicio del mes

La tendencia, que se renueva y suma variantes año tras año, utiliza la imagen del artista en distintas etapas de su vida para graficar de forma cómica el paso del tiempo, las expectativas mensuales y las situaciones de la rutina diaria.

Los clásicos que nunca fallan y las nuevas versiones

El fenómeno se divide en distintas categorías que los internautas ya manejan a la perfección para estructurar el mes: