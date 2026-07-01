Una pareja escaló a la cima del Empire State: él le pidió matrimonio e intervino la Policía

Aún no estaba claro cómo los escaladores lograron acceder a la antena del emblemático edificio neoyorquino. Según medios estadounidenses, permanecieron alrededor de 30 minutos en la parte más alta antes de iniciar el descenso hacia la plataforma de observación.

Al llegar a este segundo punto, el hombre se arrodilló y le entregó a la mujer un objeto que, según las imágenes, podría ser un anillo de compromiso. Ambos se abrazaron y se besaron después del gesto. Trascendió luego que la policía intervino para que finalmente bajaran del lugar.

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Las redes sociales inmediatamente se llenaron de comentarios a favor y en contra de la hazaña y de varias imágenes editadas en las que criticaron la acción con frases como "Soy estúpido y estoy orgulloso", "El izquierdismo es una enfermedad mental" o "Imagina arriesgar tu vida para colgar ese mensaje".