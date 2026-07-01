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Una pareja escaló a la cima del Empire State: él le pidió matrimonio e intervino la Policía

Treparon más de 440 metros para colgar una bandera con la inscripción: "Cuando el poder del amor derrota al amor al poder, el mundo conoce la paz".

Una pareja de escaladores urbanos desafió este miércoles la seguridad del Empire State en Nueva York y escaló más de 440 metros hasta la antena del icónico rascacielos estadounidense. La intervención incluyó la extensión de una bandera, una propuesta de matrimonio y la intervención policial.

Ambas personas, identificadas por medios internacionales como los rusos Angela Nikolau, de 33 años, y su compañero Vanya Beerkus, de 32. Alcanzaron la hazaña de desplegar la tela a 443 metros de altura, en la que se leía: "Cuando el poder del amor derrota al amor al poder, el mundo conoce la paz" ("When the power of love beats the love of power the world knows peace").

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Las imágenes compartidas en redes sociales surgieron de una transmisión en vivo en la que se vio a los dos vestidos de negro y portando máscaras en la cima de la antena.

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Aún no estaba claro cómo los escaladores lograron acceder a la antena del emblemático edificio neoyorquino. Según medios estadounidenses, permanecieron alrededor de 30 minutos en la parte más alta antes de iniciar el descenso hacia la plataforma de observación.

Al llegar a este segundo punto, el hombre se arrodilló y le entregó a la mujer un objeto que, según las imágenes, podría ser un anillo de compromiso. Ambos se abrazaron y se besaron después del gesto. Trascendió luego que la policía intervino para que finalmente bajaran del lugar.

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Las redes sociales inmediatamente se llenaron de comentarios a favor y en contra de la hazaña y de varias imágenes editadas en las que criticaron la acción con frases como "Soy estúpido y estoy orgulloso", "El izquierdismo es una enfermedad mental" o "Imagina arriesgar tu vida para colgar ese mensaje".

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