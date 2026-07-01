Una pareja de escaladores urbanos desafió este miércoles la seguridad del Empire State en Nueva York y escaló más de 440 metros hasta la antena del icónico rascacielos estadounidense. La intervención incluyó la extensión de una bandera, una propuesta de matrimonio y la intervención policial.
Una pareja escaló a la cima del Empire State: él le pidió matrimonio e intervino la Policía
Treparon más de 440 metros para colgar una bandera con la inscripción: "Cuando el poder del amor derrota al amor al poder, el mundo conoce la paz".