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Imágenes de alumnas con IA: la directora de la escuela declaró ante la Justicia

La directora de la escuela donde se originó el caso se presentó ante la Justicia para formalizar una exposición y aportar información a la investigación. Pericias informáticas serán determinantes para identificar autores.

De acuerdo con fuentes judiciales, tras la exposición realizada por la directora, el Ayudante Fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas dispuso que la representante de la institución concurra a la sede fiscal para ampliar su declaración y formalizar las actuaciones correspondientes.

El objetivo es incorporar toda la información que pueda resultar útil para esclarecer cómo se produjo el hecho y establecer la eventual responsabilidad de quienes participaron en la creación y difusión del material.

La causa se inició luego de que familiares de varias alumnas denunciaran que un estudiante del establecimiento habría utilizado herramientas de inteligencia artificial para manipular fotografías de sus compañeras y generar imágenes y videos de contenido íntimo sin su consentimiento.

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Según las denuncias, ese material comenzó posteriormente a circular a través de distintos grupos de WhatsApp, situación que provocó preocupación entre estudiantes, docentes y padres. Frente a ese escenario, varias familias decidieron radicar denuncias policiales para que interviniera la Justicia, al considerar insuficientes las respuestas iniciales recibidas dentro del ámbito escolar.

La investigación continúa ahora con la realización de pericias informáticas, consideradas una de las pruebas más importantes del expediente.

Los análisis buscarán establecer quién o quiénes generaron las imágenes mediante inteligencia artificial, desde qué dispositivos se realizaron y quiénes participaron en su difusión, elementos que serán determinantes para definir las eventuales responsabilidades penales.

Hasta el momento, las autoridades judiciales no informaron imputaciones ni identificaron oficialmente a personas involucradas, mientras continúan reuniendo evidencia.

Con la incorporación de la presentación realizada por la directora y a la espera de los resultados de las pericias informáticas, la Fiscalía continúa con la investigación para reconstruir lo sucedido y determinar el alcance de la difusión del material denunciado.

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