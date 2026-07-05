Venezuela actualizó la cifra de personas fallecidas en los terremotos

“A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica. Siguen trabajando en lugares donde hay reportes de vida, pero la mayoría está trabajando con equipos locales en la recuperación de cuerpos”, puntualizó Mocarquer.

La coordinación de las tareas de rescate y asistencia ha pasado progresivamente a manos de Protección Civil Venezuela, luego de que la ONU entregara el mando el pasado viernes. Las tareas se concentran ahora en la recuperación de cadáveres y la atención a los miles de damnificados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon a la nación sudamericana. Según cifras oficiales, más de 16.500 personas resultaron heridas y la cantidad de desaparecidos permanece sin actualización.

La presidenta encargada condecoró y despidió en un acto oficial a rescatistas de casi 30 países, entre ellos España, Alemania, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Eslovaquia, Jordania, Lituania, México, Panamá, Portugal, República Checa, República Dominicana, Turquía y Vietnam. La colaboración internacional fue decisiva durante los primeros días de emergencia.

Por su parte, la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) observó un incremento en el desplazamiento interno de personas desde La Guaira hacia regiones menos afectadas. “Lo que estamos viendo ahora es que hay cada vez más desplazamientos hacia estados que no han sido afectados”, explicó Veronique Durroux, portavoz de OCHA Latinoamérica y Caribe, en declaraciones a EFE. Los estados de Táchira y Zulia, fronterizos con Colombia, así como Delta Amacuro, han recibido parte de la población desplazada.

En la fase actual, las operaciones de búsqueda y rescate disminuyen mientras emergen nuevas necesidades. “Hay muchas necesidades, estamos hablando de un desastre de gran escala. Conforme van disminuyendo el número de los equipos de búsqueda y rescate, vemos que la atención se tiene que poner en todo lo que es la asistencia de las personas, que son miles y miles”, destacó Durroux al medio español.