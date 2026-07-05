Brasil y México salen a escena en una jornada clave de octavos

La actividad se abrirá a las 17:00 (hora argentina) en el New York New Jersey Stadium, donde Brasil enfrentará a Noruega en un duelo que promete emociones. El seleccionado brasileño intentará ratificar su favoritismo ante un conjunto noruego que dio una de las sorpresas del torneo al meterse entre los 16 mejores.

Más tarde, desde las 21:00, el Estadio Azteca será escenario de otro de los partidos más esperados de la jornada. México, impulsado por el apoyo de su público, buscará avanzar a los cuartos de final cuando se mida con Inglaterra, una de las candidatas al título.