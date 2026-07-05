Brasil y México salen a escena en una jornada clave de octavos

Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en los cuartos de final del Mundial.
Los equipos que ya aseguraron su lugar en cuartos de final
La jornada del sábado dejó a los dos primeros clasificados a la siguiente instancia. Marruecos goleó 3-0 a Canadá, mientras que Francia superó 1-0 a Paraguay, sellando así su pase a los cuartos de final, donde se enfrentarán entre sí.
Programación de este domingo
- 17:00: Brasil vs. Noruega – New York New Jersey Stadium.
- 21:00: México vs. Inglaterra – Estadio Azteca, Ciudad de México.
Los octavos de final continuarán el lunes con los cruces entre Portugal y España, además del choque entre Estados Unidos y Bélgica, mientras que el martes será el turno de Argentina frente a Egipto y Suiza ante Colombia, completando el cuadro de esta apasionante fase del Mundial.