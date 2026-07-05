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Brasil y México salen a escena en una jornada clave de octavos

En el New York New Jersey Stadium, Brasil enfrentará a Noruega y en el estadio Azteca, lo hará México e Inglaterra.

La Copa del Mundo 2026 continúa este domingo con dos atractivos encuentros correspondientes a los octavos de final, instancia que comenzó el sábado y que definirá a los ocho mejores seleccionados del certamen.

La actividad se abrirá a las 17:00 (hora argentina) en el New York New Jersey Stadium, donde Brasil enfrentará a Noruega en un duelo que promete emociones. El seleccionado brasileño intentará ratificar su favoritismo ante un conjunto noruego que dio una de las sorpresas del torneo al meterse entre los 16 mejores.

Más tarde, desde las 21:00, el Estadio Azteca será escenario de otro de los partidos más esperados de la jornada. México, impulsado por el apoyo de su público, buscará avanzar a los cuartos de final cuando se mida con Inglaterra, una de las candidatas al título.

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Los ganadores de ambos encuentros se enfrentarán entre sí en los cuartos de final del Mundial.

Los equipos que ya aseguraron su lugar en cuartos de final

La jornada del sábado dejó a los dos primeros clasificados a la siguiente instancia. Marruecos goleó 3-0 a Canadá, mientras que Francia superó 1-0 a Paraguay, sellando así su pase a los cuartos de final, donde se enfrentarán entre sí.

Programación de este domingo

  • 17:00: Brasil vs. Noruega – New York New Jersey Stadium.
  • 21:00: México vs. Inglaterra – Estadio Azteca, Ciudad de México.

Los octavos de final continuarán el lunes con los cruces entre Portugal y España, además del choque entre Estados Unidos y Bélgica, mientras que el martes será el turno de Argentina frente a Egipto y Suiza ante Colombia, completando el cuadro de esta apasionante fase del Mundial.

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