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Tres niños fueron hospitalizados por intoxicación con monóxido de carbono

Los menores, un niño de 9 años, una niña de 3 años y un bebé de apenas 4 meses, fueron asistidos y quedaron internados en observación. Ocurrió en una vivienda de Villa Obrera.

Tres hermanos debieron ser hospitalizados este sábado por la tarde tras sufrir una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono en una vivienda de Villa Obrera, en el departamento Chimbas.

El hecho ocurrió alrededor de las 16:32, en un domicilio ubicado sobre calle Cosechero. De acuerdo con la información oficial, la madre de los menores, de 33 años, manifestó que había ingresado un brasero encendido al interior de la vivienda para calefaccionar el ambiente.

Poco después, los tres niños comenzaron a presentar síntomas compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono, por lo que fueron trasladados de inmediato en un vehículo particular al Hospital Marcial Quiroga.

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Los menores, un niño de 9 años, una niña de 3 años y un bebé de apenas 4 meses, fueron asistidos por el equipo de Pediatría de guardia y quedaron internados en observación. Desde el centro de salud informaron que los tres pacientes se encuentran estables y evolucionan favorablemente.

En el hecho intervino personal de la Comisaría 30ª, con conocimiento de la Unidad de Abordaje Territorial, que lleva adelante las actuaciones correspondientes para determinar las circunstancias del episodio.

Recomendaciones para prevenir intoxicaciones

Ante las bajas temperaturas y el uso de artefactos para calefaccionar los hogares, las autoridades recuerdan que el monóxido de carbono es un gas altamente peligroso, ya que no tiene color, olor ni sabor. Por ello, recomiendan no utilizar braseros ni hornallas para calefaccionar ambientes cerrados, mantener una adecuada ventilación y verificar periódicamente el estado de los artefactos a gas para prevenir accidentes.

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