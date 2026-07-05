Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% interanual en junio

Comercios cautelosos

Respecto de la situación económica de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su realidad se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 43,1% manifestó atravesar un escenario desfavorable, una proporción inferior a la registrada en mayo. Solo una minoría consideró que su situación mejoró.

Las expectativas para los próximos doce meses también reflejan prudencia. Más de la mitad de los comerciantes (52,3%) cree que el panorama permanecerá sin cambios significativos; un 37,7% espera una recuperación de la actividad y apenas un 10% prevé un deterioro.

La cautela también se traslada a las decisiones de inversión. Casi seis de cada diez empresarios (59,3%) consideran que el contexto económico actual no es favorable para realizar inversiones o ampliar sus negocios, mientras que solo un 12,2% lo percibe como un momento propicio.

Los rubros que crecieron y los que siguen en baja

El desempeño fue dispar entre los distintos sectores del comercio minorista.

Los mayores incrementos interanuales se registraron en:

Perfumería: +9,5%.

+9,5%. Farmacia: +5,4%.

+5,4%. Alimentos y bebidas: +2,9%.

+2,9%. Textil e indumentaria: +1,9%.

En cambio, continuaron mostrando caídas:

Bazar, decoración y muebles: -3,1%.

-3,1%. Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -2%.

-2%. Calzado y marroquinería: -1%.

Crecen las ventas por internet

Uno de los datos más destacados del informe fue el crecimiento del canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos aumentaron 16,7% interanual y 4,1% respecto de mayo, consolidando una tendencia positiva en el comercio electrónico.

Márgenes ajustados y mayor competencia

Desde CAME señalaron que el leve repunte registrado en junio respondió exclusivamente a factores coyunturales y no refleja una recuperación sostenida del consumo.

Además, los comerciantes advirtieron sobre la pérdida de rentabilidad producto del aumento de los costos fijos, la necesidad de ofrecer promociones y financiación en cuotas para concretar ventas y el crecimiento de la competencia de productos importados.

En ese escenario, el sector mantiene una postura de prudencia financiera, con escasas expectativas de expansión en el corto plazo y proyectos de inversión que, en su mayoría, permanecen postergados.