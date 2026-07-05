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Las ventas minoristas pyme crecieron 0,9% interanual en junio

Si bien la actividad creció, el primer semestre del año cerró con una caída acumulada del 2,5%, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron en junio un leve crecimiento interanual del 0,9% a precios constantes, aunque el consumo continúa mostrando signos de debilidad. En la comparación con mayo, la actividad retrocedió 1,3%, mientras que el primer semestre del año cerró con una caída acumulada del 2,5%, según el relevamiento difundido por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El informe señala que el repunte interanual estuvo impulsado principalmente por dos factores estacionales: el cobro del Sueldo Anual Complementario (SAC) y el inicio del Mundial de fútbol, que generaron una mayor circulación de dinero y estimularon el consumo en algunos rubros específicos.

Sin embargo, desde la entidad advirtieron que estos factores no alcanzaron para modificar la tendencia de fondo. La baja mensual reflejó que los consumidores continúan administrando con cautela sus ingresos y priorizando compras puntuales por sobre la adquisición de bienes de mayor valor.

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Comercios cautelosos

Respecto de la situación económica de los comercios, el 50,1% de los empresarios consultados afirmó que su realidad se mantuvo estable respecto de un año atrás, mientras que el 43,1% manifestó atravesar un escenario desfavorable, una proporción inferior a la registrada en mayo. Solo una minoría consideró que su situación mejoró.

Las expectativas para los próximos doce meses también reflejan prudencia. Más de la mitad de los comerciantes (52,3%) cree que el panorama permanecerá sin cambios significativos; un 37,7% espera una recuperación de la actividad y apenas un 10% prevé un deterioro.

La cautela también se traslada a las decisiones de inversión. Casi seis de cada diez empresarios (59,3%) consideran que el contexto económico actual no es favorable para realizar inversiones o ampliar sus negocios, mientras que solo un 12,2% lo percibe como un momento propicio.

Los rubros que crecieron y los que siguen en baja

El desempeño fue dispar entre los distintos sectores del comercio minorista.

Los mayores incrementos interanuales se registraron en:

  • Perfumería: +9,5%.
  • Farmacia: +5,4%.
  • Alimentos y bebidas: +2,9%.
  • Textil e indumentaria: +1,9%.

En cambio, continuaron mostrando caídas:

  • Bazar, decoración y muebles: -3,1%.
  • Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción: -2%.
  • Calzado y marroquinería: -1%.

Crecen las ventas por internet

Uno de los datos más destacados del informe fue el crecimiento del canal digital. Las ventas online realizadas por comercios con locales físicos aumentaron 16,7% interanual y 4,1% respecto de mayo, consolidando una tendencia positiva en el comercio electrónico.

Márgenes ajustados y mayor competencia

Desde CAME señalaron que el leve repunte registrado en junio respondió exclusivamente a factores coyunturales y no refleja una recuperación sostenida del consumo.

Además, los comerciantes advirtieron sobre la pérdida de rentabilidad producto del aumento de los costos fijos, la necesidad de ofrecer promociones y financiación en cuotas para concretar ventas y el crecimiento de la competencia de productos importados.

En ese escenario, el sector mantiene una postura de prudencia financiera, con escasas expectativas de expansión en el corto plazo y proyectos de inversión que, en su mayoría, permanecen postergados.

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