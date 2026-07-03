Hasta el momento, rescataron 6.462 personas en Venezuela

180 edificios en La Guaira (litoral central)

en (litoral central) 5 en Caracas

3 en Chacao (zona metropolitana de Caracas)

(zona metropolitana de Caracas) 1 en Tucacas (noroeste).

Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

"Lo logramos": el milagroso rescate de un hombre tras haber pasado una semana bajo los escombros en Venezuela

Una delegación técnica de Israel inició los protocolos de coordinación con las autoridades venezolanas para desplegar una misión especializada en evaluación estructural de ingeniería, diseñada para inspeccionar las áreas urbanas que sufrieron daños severos

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, hasta la fecha, alrededor de 12.400 personas resultaron heridas a causa de los terremotos, algunas de ellas de gravedad, mientras que la cifra oficial de muertos asciende a 2595, según reportaron medios internacionales.

Rodríguez precisó que el sector de la medicina privada también trabaja arduamente en atención a las víctimas, junto a hospitales de campaña internacionales.

Por otro lado, el Ministerio de Transporte de Venezuela confirmó la entrada en funcionamiento del Metro de la ciudad de Los Teques, el último en entrar en actividad luego de los sismos que golpearon la región central del país durante la semana anterior.