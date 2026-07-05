Noruega dio el golpe y eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

En el complemento, la "Canarinha" volvió a generar peligro con una clara ocasión desperdiciada por Endrick, cuyo remate se fue muy cerca del palo derecho. Del otro lado, Alisson evitó la caída de su arco con una intervención espectacular que mantuvo con vida a su equipo.

La resistencia brasileña se quebró a los 34 minutos del segundo tiempo. Haaland apareció en el área y, con un preciso cabezazo, abrió el marcador para Noruega. Diez minutos más tarde, el delantero volvió a golpear con un potente remate para firmar su doblete y dejar a su selección a un paso de una clasificación histórica.

En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal para Brasil, pero el tanto solo sirvió para decorar el resultado. El pitazo final confirmó la victoria por 2-1 de Noruega, que dejó fuera de competencia a una de las máximas favoritas y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 impulsada por una actuación memorable de Haaland.