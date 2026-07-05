"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Brasil

Noruega dio el golpe y eliminó a Brasil con un doblete de Haaland

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final.

Noruega protagonizó una de las grandes sorpresas del Mundial 2026 al derrotar 2-1 a Brasil en los octavos de final, con una actuación estelar de Erling Haaland, autor de los dos goles que sellaron la histórica clasificación del conjunto nórdico a los cuartos de final.

El encuentro comenzó con intensidad y, apenas a los tres minutos, Noruega llegó al gol, aunque la conquista fue anulada por posición adelantada tras detectarse un offside en el inicio de la jugada.

Brasil tuvo una oportunidad inmejorable para ponerse en ventaja a los 13 minutos del primer tiempo, cuando el árbitro sancionó un penal a su favor. Sin embargo, el arquero Ørjan Nyland se convirtió en figura al contener el remate de Bruno Guimarães y mantener el marcador sin goles.

Te puede interesar...

En el complemento, la "Canarinha" volvió a generar peligro con una clara ocasión desperdiciada por Endrick, cuyo remate se fue muy cerca del palo derecho. Del otro lado, Alisson evitó la caída de su arco con una intervención espectacular que mantuvo con vida a su equipo.

La resistencia brasileña se quebró a los 34 minutos del segundo tiempo. Haaland apareció en el área y, con un preciso cabezazo, abrió el marcador para Noruega. Diez minutos más tarde, el delantero volvió a golpear con un potente remate para firmar su doblete y dejar a su selección a un paso de una clasificación histórica.

En tiempo de descuento, Neymar descontó de penal para Brasil, pero el tanto solo sirvió para decorar el resultado. El pitazo final confirmó la victoria por 2-1 de Noruega, que dejó fuera de competencia a una de las máximas favoritas y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 impulsada por una actuación memorable de Haaland.

Temas

Te puede interesar