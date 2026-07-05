Cómo está la tabla de goleadores del Mundial 2026

De esta manera, el astro rosarino no solo encabeza la lista de artilleros en este Mundial junto a Mbappé, sino que también es, por ahora, el máximo goleador en la historia de la Copa del Mundo con 20 anotaciones.

Sin embargo, no puede aflojar, ya que Mbappé se siente como pez en el agua cada vez que juega esta competición y la actual edición no es la excepción.

El delantero francés convirtió un gol de penal ante Paraguay en ocatavos de final y alcanzó la marca de Messi en la presente edición, para además ponerse a solo uno del argentino en la tabla histórica.

Kylian Mbappé metió dos goles e igualó a Lionel Messi en la tabla de goleadores del Mundial 2026

En podio lo completa el noruego Erling Haaland, que este martes por la tarde anotó el gol del triunfo ante Costa de Marfil para meter a su selección en los octavos de final, y se puso a solo un tanto de la "Pulga" y de Mbappé.

Finalmente, los otros dos jugadores que aspiran a meterse en la pelea por el título de máximo goleador son el brasilero Vinícius Jr., quien fue clave en la fase de grupos, y el francés Ousmane Dembélé, una de las grandes figuras de su selección, con cuatro cada uno.

Los máximos goleadores en lo que va del Mundial 2026