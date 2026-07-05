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San Juan amaneció con una sensación térmica de -6,1°C

El registro de las 8 de la mañana indicó una temperatura de -1,7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -6,1°C debido al viento.

La provincia arrancó un domingo marcado por las bajas temperaturas, en medio de la intensa ola de frío que afecta a gran parte del territorio nacional. El registro de las 8 de la mañana indicó una temperatura de -1,7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -6,1°C debido al viento.

El cielo se presentó despejado, después de varios días nublados, aunque con presencia de neblina, mientras que la humedad alcanzó el 83% .

Para el resto de la jornada, se espera que la temperatura máxima alcance los 11°C, con una temperatura media cercana a los 3°C. En cuanto al viento, se prevén ráfagas de entre 23 y 31 km/h durante algunos momentos del día, con predominio de direcciones sur, noroeste y sudoeste.

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