La provincia arrancó un domingo marcado por las bajas temperaturas, en medio de la intensa ola de frío que afecta a gran parte del territorio nacional. El registro de las 8 de la mañana indicó una temperatura de -1,7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -6,1°C debido al viento.
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San Juan amaneció con una sensación térmica de -6,1°C
El registro de las 8 de la mañana indicó una temperatura de -1,7°C, aunque la sensación térmica descendió hasta los -6,1°C debido al viento.