El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al San Juan Bureau y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), impulsa una campaña de promoción del destino para las próximas vacaciones de invierno. Promo Mundial busca fortalecer la llegada de visitantes desde los principales mercados emisores del país y consolidar a San Juan como una de las principales opciones turísticas de la temporada.
San Juan lanza promociones en gastronomía y hoteles para atraer turistas
Hay descuentos en locales adheridos y promociones en alogamiento.