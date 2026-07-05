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San Juan lanza promociones en gastronomía y hoteles para atraer turistas

Hay descuentos en locales adheridos y promociones en alogamiento.

El Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, junto al San Juan Bureau y la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de San Juan (AEHGA), impulsa una campaña de promoción del destino para las próximas vacaciones de invierno. Promo Mundial busca fortalecer la llegada de visitantes desde los principales mercados emisores del país y consolidar a San Juan como una de las principales opciones turísticas de la temporada.

Como parte de esta estrategia, los establecimientos hoteleros y gastronómicos adheridos ofrecerán beneficios especiales para quienes elijan la provincia durante el receso invernal. La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado para ampliar la oferta turística, incentivar el consumo y potenciar el movimiento económico que genera una de las temporadas de mayor actividad para el turismo provincial.

La Promo Mundial contempla beneficios en alojamiento con dos modalidades: siete noches al precio de cinco y cuatro noches al precio de tres en los establecimientos participantes. Además, los locales gastronómicos adheridos ofrecerán un 15 % de descuento a los huéspedes que presenten el voucher o comprobante de alojamiento emitido por alguno de los hoteles incluidos en la promoción.

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Las vacaciones de invierno representan uno de los períodos de mayor movimiento turístico del año para San Juan. La llegada de visitantes impulsa la actividad de hoteles, restaurantes, comercios, agencias de viajes, prestadores de experiencias y otros servicios vinculados al turismo, generando un impacto positivo en las economías regionales y el empleo.

Quienes visiten la provincia también podrán disfrutar de una amplia agenda de propuestas culturales, recreativas, deportivas y turísticas distribuidas en los distintos departamentos. El cronograma completo de actividades puede consultarse en www.sanjuan.tur.ar, donde se actualizan las experiencias disponibles para toda la familia durante el receso invernal.

El listado completo de hoteles y establecimientos gastronómicos adheridos a la Promo Mundial está disponible en el sitio de AEHGA San Juan.

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