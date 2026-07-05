San Juan lanza promociones en gastronomía y hoteles para atraer turistas

Como parte de esta estrategia, los establecimientos hoteleros y gastronómicos adheridos ofrecerán beneficios especiales para quienes elijan la provincia durante el receso invernal. La propuesta forma parte de un trabajo conjunto entre el sector público y el privado para ampliar la oferta turística, incentivar el consumo y potenciar el movimiento económico que genera una de las temporadas de mayor actividad para el turismo provincial.

La Promo Mundial contempla beneficios en alojamiento con dos modalidades: siete noches al precio de cinco y cuatro noches al precio de tres en los establecimientos participantes. Además, los locales gastronómicos adheridos ofrecerán un 15 % de descuento a los huéspedes que presenten el voucher o comprobante de alojamiento emitido por alguno de los hoteles incluidos en la promoción.