Trump arremetió contra Meloni por defender al Papa: "Creía que tenía coraje"

"No le importa que Irán tenga un arma nuclear y volaría Italia por los aires en dos minutos si tuviera la oportunidad", retrucó el mandatario republicano, al tiempo que sostuvo además que no mantiene comunicación con Meloni "desde hace mucho tiempo".

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Hasta hace pocas semanas la había definido como "una amiga y una gran líder que siempre intenta ayudar". Ahora, en su relato, esa percepción se ha invertido: "Ya no es la misma persona e Italia nunca volverá a ser el mismo país", sentenció.

Estas desavenencias se inscriben en un contexto de tensiones más amplias entre Trump y el papa León XIV, cuya intervención pública tras los anuncios del exmandatario sobre un posible uso devastador de la fuerza en el conflicto con Irán generó declaraciones cruzadas. El pontífice, sin mencionar nombres, consideró "inaceptable" la amenaza y convocó a los fieles a "comunicarse" con los congresistas para promover la paz, posición que Meloni respaldó al subrayar el papel del papa como "el jefe de la Iglesia católica".

Desde su plataforma Truth Social, Trump intensificó sus reproches hacia el pontificado, afirmando que "no es un gran admirador del Papa" y acusándolo de "jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear". Además, en términos personales y políticos lo tildó de "débil en materia de crimen, y terrible para la política exterior", y planteó una interpretación sobre la elección papal de mayo de 2025, sugiriendo que los cardenales habrían optado por León por su origen estadounidense y la posibilidad de servir como puente con Washington.