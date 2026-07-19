El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, evitó pronunciarse a favor de Argentina o España antes de la final de la Copa Mundial y aseguró que, si bien no tiene un favorito para el partido, considera que Lionel Messi sigue siendo el jugador al que nadie debería subestimar. El mandatario llegó este domingo al MetLife Stadium, en East Rutherford, Nueva Jersey, donde se disputa el encuentro decisivo del torneo.
El elogio de Donald Trump a Lionel Messi antes de la final del Mundial: "Es grande"
El presidente de Estados Unidos aseguró que no tiene un favorito para el duelo entre Argentina y España y asistió al MetLife Stadium para presenciar la definición del torneo junto a otros líderes internacionales.