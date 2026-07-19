El elogio de Donald Trump a Lionel Messi antes de la final del Mundial: "Es grande"

El mandatario insistió en mantener una posición neutral respecto al resultado de la final, aunque volvió a elogiar al delantero del Inter Miami.

“No voy a elegir favoritos. Solo sé que no apostaría contra Messi. Es grande”, señaló.

Las declaraciones se produjeron minutos antes de que el helicóptero presidencial aterrizara junto al estadio, mientras miles de aficionados ingresaban al recinto bajo un amplio operativo de seguridad reforzado para la presencia de varios jefes de Estado y autoridades internacionales.

Trump asistió al partido acompañado por la primera dama, Melania Trump, y ocupó un lugar en el palco principal junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino. También estuvieron presentes el rey Felipe VI de España, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, entre otras autoridades.

La final entre Argentina y España marca el cierre de la primera Copa Mundial organizada de manera conjunta por Estados Unidos, Canadá y México, un torneo ampliado a 48 selecciones y considerado el mayor de la historia del fútbol por cantidad de participantes.