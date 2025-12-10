Sin reunirse con Machado, Milei suspendió su agenda en Oslo y regresa al país

image

La propia líder de Vente Venezuela, quien hace meses vive en la clandestinidad, había invitado personalmente a Milei a participar de la ceremonia, lo mismo que había hecho con sus pares de Paraguay, Santiago Peña; de Panamá, José Raúl Mulino, y de Ecuador, Daniel Noboa, pero finalmente no llegó a tiempo y el reconocimiento fue recibido por su hija Ana Corina Sosa.

El mandatario argentino, en cambio, sí saludó el presidente legítimo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, quien ganó en las últimas elecciones de julio de 2024, tras las cuales Nicolás Maduro se autoproclamó vencedor y se mantuvo en el cargo.

González Urrutia vive exiliado junto a su familia en España, desde donde nombró a Machado como la Vice de su eventual Gobierno en Venezuela.

Según fuentes estadounidenses, Machado salió el martes de Venezuela en barco rumbo a Curazao, evitando cualquier anuncio previo que pudiera poner en riesgo su integridad. La operación fue cuidadosamente planificada, y la información sobre su salida solo se divulgó una vez que la dirigente se encontraba fuera del territorio de su país. No obstante, no llegó a tiempo a la ceremonia en Oslo.