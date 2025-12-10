"
Crearon en Alemania el Instituto Javier Milei: los detalles

El espacio buscará promover la iniciativa de reducir la participación del Estado en las políticas públicas.

El Instituto Javier Milei comenzó a funcionar en Alemania, como un think tank para elaborar propuestas de desregulación para ese país y el resto de Europa. Este espacio fue creado por Carlos Gebauer, un abogado que trabaja hace años en la nación germana, y estará integrado por especialistas en derecho, economía y políticas públicas.

El instituto apunta a diseñar medidas concretas tendientes a disminuir regulaciones estatales y a promover reformas estructurales. La conducción incluye también a la ex líder del partido Alternativa para Alemania, Frauke Petry; el economista y autor de una biografía de Milei, Philipp Bagus, y la ex diputada también del partido nacional-conservador Joana Cot

El proyecto tiene además el apoyo de figuras de la economía, como Barbara Kolm, presidenta del Instituto Hayek de Viena y fundadora del Centro Austriaco de Economía, y Stefan Kooths, presidente de la Sociedad Hayek y vicepresidente del Instituto Kiel para la Economía Mundial.

Según la información de medios alemanes, el Instituto Javier Milei se define como un organismo independiente, ajeno a estructuras partidarias. Petry explicó que las reformas orientadas a una desregulación sustancial para Alemania y para la Unión Europea, seguramente se inspirarán en la experiencia de la Argentina de Milei.

En ese sentido, Petry destacó que Milei en la Argentina redujo el tamaño del aparato estatal y logró que las prestaciones llegaran a quienes las necesitaban tras cortar los "niveles intermedios del Gobierno" que permita mejorar la eficiencia sin perjudicar la cobertura a los sectores más vulnerables.

El “Javier Milei Institute” colaborará con distintas organizaciones libertarias del resto del mundo y que incluyen a la Sociedad Friedrich von Hayek de Alemania y el Instituto Ludwig von Mises de Estados Unidos. El espacio buscará posicionarse como una red internacional que busca extender en el mundo la iniciativa de reducir la participación del Estado en las políticas públicas.

