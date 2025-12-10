El Instituto Javier Milei comenzó a funcionar en Alemania, como un think tank para elaborar propuestas de desregulación para ese país y el resto de Europa. Este espacio fue creado por Carlos Gebauer, un abogado que trabaja hace años en la nación germana, y estará integrado por especialistas en derecho, economía y políticas públicas.
Crearon en Alemania el Instituto Javier Milei: los detalles
El espacio buscará promover la iniciativa de reducir la participación del Estado en las políticas públicas.