Crearon en Alemania el Instituto Javier Milei: los detalles

Según la información de medios alemanes, el Instituto Javier Milei se define como un organismo independiente, ajeno a estructuras partidarias. Petry explicó que las reformas orientadas a una desregulación sustancial para Alemania y para la Unión Europea, seguramente se inspirarán en la experiencia de la Argentina de Milei.

En ese sentido, Petry destacó que Milei en la Argentina redujo el tamaño del aparato estatal y logró que las prestaciones llegaran a quienes las necesitaban tras cortar los "niveles intermedios del Gobierno" que permita mejorar la eficiencia sin perjudicar la cobertura a los sectores más vulnerables.

El “Javier Milei Institute” colaborará con distintas organizaciones libertarias del resto del mundo y que incluyen a la Sociedad Friedrich von Hayek de Alemania y el Instituto Ludwig von Mises de Estados Unidos. El espacio buscará posicionarse como una red internacional que busca extender en el mundo la iniciativa de reducir la participación del Estado en las políticas públicas.