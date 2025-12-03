Jaime, Andino y Chiconi juraron como diputados nacionales por San Juan

En tanto que luego, se acercó a la mesa Abel Chiconi (LLA), quien juró ante “Dios y la Patria”, y respondió con un “Sí, juro”.

Los flamantes diputados se integrarán a sus bloques y se sumarán a los tres legisladores que tienen mandato en la Cámara baja hasta 2027: Nancy Picón (Producción y Trabajo), José Peluc (LLA) y José Chica (Unión por la Patria).

La conformación final de la Cámara baja dejó a La Libertad Avanza como la primera minoria tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, ya que consolidó 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que sumó 94. El espacio Provincias Unidas quedó integrado por 18 diputados, mientras que partidos tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical redefinieron su presencia a partir de los resultados y las alianzas resultantes.