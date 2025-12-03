Este miércoles se llevó a cabo la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados. La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, el legislador de mayor edad, quien realizó cada uno de los juramentos a los legisladores. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia y estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Jaime, Andino y Chiconi juraron como diputados nacionales por San Juan
Con la presencia del presidente Javier Milei, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: Carlos Jaime, Cristian Andino y Abel Chiconi.