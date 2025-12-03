"
Jaime, Andino y Chiconi juraron como diputados nacionales por San Juan

Con la presencia del presidente Javier Milei, juraron los tres diputados nacionales sanjuaninos: Carlos Jaime, Cristian Andino y Abel Chiconi.

Este miércoles se llevó a cabo la jura de los 127 nuevos diputados que asumirán sus bancas en la Cámara de Diputados. La sesión fue presidida por Gerardo Cipollini, el legislador de mayor edad, quien realizó cada uno de los juramentos a los legisladores. El presidente Javier Milei participó de la ceremonia y estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

En este marco, los tres diputados nacionales por San Juan hicieron su juramento, utilizando diferentes fórmulas.

Primero juraron Cristian Andino (PJ) y el oficialista Carlos Jaime, lo hicieron con la fórmula ante “Dios, la Patria y los Santos Evangelios”. En el caso del peronista, agregó “Por el pueblo de mi querida San Juan, sí, juro”. Mientras que el orreguista respondió “Sí, juro”.

En tanto que luego, se acercó a la mesa Abel Chiconi (LLA), quien juró ante “Dios y la Patria”, y respondió con un “Sí, juro”.

Los flamantes diputados se integrarán a sus bloques y se sumarán a los tres legisladores que tienen mandato en la Cámara baja hasta 2027: Nancy Picón (Producción y Trabajo), José Peluc (LLA) y José Chica (Unión por la Patria).

La conformación final de la Cámara baja dejó a La Libertad Avanza como la primera minoria tras la incorporación del entrerriano Francisco Morchio, ya que consolidó 95 bancas, superando a Fuerza Patria, que sumó 94. El espacio Provincias Unidas quedó integrado por 18 diputados, mientras que partidos tradicionales como el PRO y la Unión Cívica Radical redefinieron su presencia a partir de los resultados y las alianzas resultantes.

