"Nuevos custodios del cielo": Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba

En su discurso, Milei sostuvo que la incorporación de los aviones “marca un día histórico para todos los argentinos” y afirmó que los nuevos cazas se convierten en “los custodios del espacio aéreo”.

A lo largo del mensaje, el Presidente apuntó con fuerza contra las gestiones anteriores, a las que acusó de haber dejado “un país indefenso” y de haber “demonizado” a las Fuerzas Armadas durante dos décadas.

“Ponemos a la patria en el lugar que merece”, afirmó, y aseguró que su gobierno busca “reconstruir” el vínculo entre defensa, Estado y ciudadanía.

También agradeció al ex ministro Luis Petri, a quien atribuyó haber concretado la compra antes de asumir como diputado nacional. Confirmó además que Carlos Alberto Presti será el nuevo titular de Defensa, respaldando su designación frente a críticas opositoras.

Desfile aéreo y demostración operativa

La jornada comenzó a las 7 con la apertura del predio y tuvo su punto central después de las 9, cuando se inició el desfile aéreo encabezado por el propio Presidente. Los seis F-16 realizaron maniobras de alta exigencia técnica, simulacros de combate y pasajes a baja altura desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y regreso.

Según la Fuerza Aérea, los jets llegaron equipados con radar avanzado, sistemas de navegación de última generación y armamento compatible con estándares OTAN. Están listos para integrarse a la VI Brigada Aérea.

La base de Las Higueras funcionará como centro operativo transitorio hasta que las aeronaves completen su traslado definitivo a Tandil.

Un acuerdo estratégico con Estados Unidos

La compra de los F-16 forma parte de un paquete valuado en 560 millones de dólares, que incluye capacitación, mantenimiento y soporte técnico.

Estados Unidos —bajo la administración Trump— aprobó la transferencia y otorgó 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero para el pago inicial. La operación se canalizó a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero (FMS).

Según la planificación oficial, Argentina recibirá seis aviones por año hasta completar un total de 24 en diciembre de 2028.

Un cambio de postura en defensa

Milei aprovechó la presentación para plantear una visión más amplia sobre la soberanía. Sostuvo que ningún país puede desarrollarse sin “una economía sólida” y sin “capacidades militares capaces de disuadir amenazas”, algo que, dijo, se desatendió durante veinte años.

En su cierre, definió a los F-16 como “el símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, antes de saludar a autoridades civiles y militares. “Las fuerzas del cielo nos están acompañando”, concluyó.