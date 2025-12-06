"Nuevos custodios del cielo": Javier Milei presentó los F-16 en Córdoba
Milei encabezó en Córdoba la presentación de los primeros seis F-16, con un desfile aéreo y fuertes críticas a gobiernos anteriores. La compra forma parte de un plan que suma 24 aviones hasta 2028.
El presidente Javier Milei encabezó este sábado la presentación oficial de los primeros seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon, incorporados por el Ministerio de Defensa en el marco del mayor programa de modernización aérea de las últimas décadas. La ceremonia, prevista originalmente para el domingo y reprogramada por el clima, se desarrolló en la Base Aérea de Las Higueras, en Río Cuarto, donde los jets realizaron demostraciones de vuelo y maniobras de alta precisión.
La llegada de los F-16, adquiridos a Dinamarca con apoyo técnico y financiero de Estados Unidos, marca el inicio de una transición que busca devolver a la Fuerza Aérea “capacidad disuasiva real”, según destacaron fuentes oficiales.
“Un día histórico”: Milei cargó contra el pasado y habló de soberanía
En su discurso, Milei sostuvo que la incorporación de los aviones “marca un día histórico para todos los argentinos” y afirmó que los nuevos cazas se convierten en “los custodios del espacio aéreo”.
A lo largo del mensaje, el Presidente apuntó con fuerza contra las gestiones anteriores, a las que acusó de haber dejado “un país indefenso” y de haber “demonizado” a las Fuerzas Armadas durante dos décadas.
“Ponemos a la patria en el lugar que merece”, afirmó, y aseguró que su gobierno busca “reconstruir” el vínculo entre defensa, Estado y ciudadanía.
También agradeció al ex ministro Luis Petri, a quien atribuyó haber concretado la compra antes de asumir como diputado nacional. Confirmó además que Carlos Alberto Presti será el nuevo titular de Defensa, respaldando su designación frente a críticas opositoras.
Desfile aéreo y demostración operativa
La jornada comenzó a las 7 con la apertura del predio y tuvo su punto central después de las 9, cuando se inició el desfile aéreo encabezado por el propio Presidente. Los seis F-16 realizaron maniobras de alta exigencia técnica, simulacros de combate y pasajes a baja altura desde Río Cuarto hasta la Casa Rosada y regreso.
Según la Fuerza Aérea, los jets llegaron equipados con radar avanzado, sistemas de navegación de última generación y armamento compatible con estándares OTAN. Están listos para integrarse a la VI Brigada Aérea.
La base de Las Higueras funcionará como centro operativo transitorio hasta que las aeronaves completen su traslado definitivo a Tandil.
Un acuerdo estratégico con Estados Unidos
La compra de los F-16 forma parte de un paquete valuado en 560 millones de dólares, que incluye capacitación, mantenimiento y soporte técnico.
Estados Unidos —bajo la administración Trump— aprobó la transferencia y otorgó 40 millones de dólares en Financiamiento Militar Extranjero para el pago inicial. La operación se canalizó a través del sistema de Ventas Militares al Extranjero (FMS).
Según la planificación oficial, Argentina recibirá seis aviones por año hasta completar un total de 24 en diciembre de 2028.
Un cambio de postura en defensa
Milei aprovechó la presentación para plantear una visión más amplia sobre la soberanía. Sostuvo que ningún país puede desarrollarse sin “una economía sólida” y sin “capacidades militares capaces de disuadir amenazas”, algo que, dijo, se desatendió durante veinte años.
En su cierre, definió a los F-16 como “el símbolo de la Argentina que estamos construyendo”, antes de saludar a autoridades civiles y militares. “Las fuerzas del cielo nos están acompañando”, concluyó.