Toman juramento a Alejandra Monteoliva en Seguridad

En cambio, el reemplazante del electo diputado Luis Petri en el Ministerio de Defensa, el jefe del Ejército, Carlos Presti, deberá esperar unos días más para jurar como el primer militar de alto rango, en un cargo político de ministro, desde el regreso de la democracia en 1983. La demora se da porque Milei terminaba de redefinir las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

Fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que Presti asumiría en Defensa el 10 de diciembre, el mismo día en que Petri asumirá su banca de diputado por Mendoza.

Antes del recambio en Defensa, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la llegada de aviones F-16 comprados recientemente para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.