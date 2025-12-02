Tras despedir a Patricia Bullrich como la “ministra de Seguridad impulsora de su propia doctrina”, el presidente Javier Milei pone este martes en funciones a Alejandra Monteoliva como la sucesora que tendrá a cargo a todas las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, no hay fecha todavía para la jura del ministro de Defensa, Carlos Presti, porque faltan definir todavía algunos otros cambios en los equipos de gestión.
Toman juramento a Alejandra Monteoliva en Seguridad
El acto de jura de Monteoliva está previsto para este martes a las 12 del mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Milei recibirá a la sucesora de la “doctrina Bullrich”.