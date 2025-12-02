"
Toman juramento a Alejandra Monteoliva en Seguridad

El acto de jura de Monteoliva está previsto para este martes a las 12 del mediodía en el Salón Blanco de la Casa Rosada, donde Milei recibirá a la sucesora de la “doctrina Bullrich”.

Tras despedir a Patricia Bullrich como la “ministra de Seguridad impulsora de su propia doctrina”, el presidente Javier Milei pone este martes en funciones a Alejandra Monteoliva como la sucesora que tendrá a cargo a todas las fuerzas de seguridad. Por lo pronto, no hay fecha todavía para la jura del ministro de Defensa, Carlos Presti, porque faltan definir todavía algunos otros cambios en los equipos de gestión.

La saliente ministra renunció al cargo para asumir su banca de senadora. Será la jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza y la estratega del gobierno para impulsar la sanción de las leyes que enviará el presidente en sesiones extraordinarias desde el mismo 10 de diciembre.

En cambio, el reemplazante del electo diputado Luis Petri en el Ministerio de Defensa, el jefe del Ejército, Carlos Presti, deberá esperar unos días más para jurar como el primer militar de alto rango, en un cargo político de ministro, desde el regreso de la democracia en 1983. La demora se da porque Milei terminaba de redefinir las cúpulas de las Fuerzas Armadas.

Fuentes de la Casa Rosada dejaron trascender que Presti asumiría en Defensa el 10 de diciembre, el mismo día en que Petri asumirá su banca de diputado por Mendoza.

Antes del recambio en Defensa, Petri y Presti compartirán dos actos en los próximos días, uno por la llegada de aviones F-16 comprados recientemente para la Fuerza Aérea y otro por la adquisición de tanques de guerra.

FUENTE: A24

