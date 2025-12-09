"
Trump sobre Milei y las legislativas: "Estaba perdiendo hasta que lo apoyé"

El Presidente estadounidense destacó su papel en los resultados de los comicios y reconoció que respaldó "a gente que a muchos europeos no les gusta".

Donald Trump aseguró, en alusión a Javier Milei y los comicios legislativos nacionales en los que La Libertad Avanza se impuso como la fuerza más votada: "Él estaba perdiendo hasta que lo apoyé, y ganó de manera aplastante".

Así lo señaló durante una entrevista con el medio estadounidense Político, en el que reconoció que respaldó "a gente que a muchos europeos no les gusta", como el presidente argentino y el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán.

"Yo avalé volver a Sudamérica, Latinoamérica", destacó el líder del Partido Republicano antes de considerar que el espacio violeta, que logró la primera minoría en la Cámara de Diputados, "estaba perdiendo" hasta que él manifestó su acompañamiento, que incluyó la firma de un swap por USD 20.000 millones.

Trump se refirió así a sus expresiones de octubre pasado, días antes de los comicios, durante un almuerzo de trabajo entre sus equipos y los de Milei en la Casa Blanca. "Si no gana las elecciones, no seremos generosos con Argentina", advirtió en ese entonces.

"Acá estamos dándote un apoyo", subrayó el mandatario en el marco de una conferencia de prensa conjunta, en la que confesó que era "un honor" recibir al argentino y destacó que su carrera "fue extraordinaria".

Días después, el presidente de Estados Unidos defendió su respaldo político y económico al libertario al alertar que el país "está luchando por su vida" y, tras subrayar que "no tienen dinero, no tienen nada, están luchando muy duro para sobrevivir", remarcó: "Si puedo ayudarlos a sobrevivir en un mundo libre...".

En tanto, luego del triunfo electoral de La Libertad Avanza, que se impuso por más de 16 puntos sobre el peronismo agrupado en Fuerza Patria, felicitó a Milei y celebró: "El pueblo argentino justificó nuestra confianza en él".

