El Gobierno designó a las nuevas autoridades de las Fuerzas Armadas

En paralelo, confirmó que el Presidente decidió ratificar al Brigadier Mayor Gustavo Valverde como Jefe de la Fuerza Aérea, cargo que ocupa desde marzo de este año. Adorni cerró el mensaje con una frase de tono institucional: “Dios bendiga a la República Argentina”.

La jura de Presti al mando del ministerio de Defensa está prevista para los días posteriores al 10 de diciembre. El actual titular de la cartera, Luis Petri, continuará en funciones hasta asumir como diputado nacional por Mendoza, motivo por el cual el traspaso no será inmediato.

Según trascendió, Petri busca cerrar una serie de temas de gestión antes de dejar el cargo, lo que dilató la oficialización de su reemplazo. Pese a eso, tanto Petri como Presti compartirán agenda en los próximos días: está previsto que participen juntos de un acto por la incorporación de nuevos aviones para la Fuerza Aérea y de una actividad vinculada a la compra de tanques para el Ejército.

Con estos movimientos, el Gobierno encara una nueva etapa en dos áreas sensibles, en medio del reacomodamiento interno que comenzó tras los últimos cambios de gabinete.

Presti nació el 23 de junio de 1966. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó tres años después. Ocupó los cargos de jefe del Regimiento de Asalto Aéreo 601, comandante de la IV Brigada Aerotransportada y director del Colegio Militar y estuvo presente en misiones de paz en Haití y, desde el 15 de septiembre de 2017, fue agregado de la Embajada Argentina en Guatemala con extensión sobre El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Durante su gestión, Presti tuvo bajo su mando a 55.000 hombres y mujeres. En sus redes sociales, el designado ministro publicó un mensaje de agradecimiento: "Gracias Presidente Javier Milei por elegirme para este nuevo desafío y gracias Ministro Luis Petri por la confianza en estos dos años. Las Fuerzas Armadas tienen y deben estar a la altura del nuevo rol protagónico que la Argentina tendrá en el mundo de la mano del Presidente Milei".