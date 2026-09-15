El dólar blue volvió a moverse hacia arriba en San Juan. Este martes, el billete informal subió $5 por segunda jornada consecutiva y quedó en $1.580 para la venta y $1.520 para la compra, según los valores relevados en el mercado local.
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Segunda suba seguida del dólar blue en San Juan
El dólar blue registró este martes su segunda suba consecutiva en el mercado sanjuanino y sumó $5 respecto del cierre del lunes. En la City porteña también avanzó, aunque con una variación menor.