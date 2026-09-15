Segunda suba seguida del dólar blue en San Juan

La cotización confirma así una tendencia alcista que comenzó a reflejarse en las últimas ruedas y que llevó al blue sanjuanino a sumar otros $5 respecto de la jornada anterior.

En la City porteña, en tanto, el dólar blue terminó en $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, con una variación positiva del 0,30%. Por otra parte, el dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.