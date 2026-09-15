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Segunda suba seguida del dólar blue en San Juan

El dólar blue registró este martes su segunda suba consecutiva en el mercado sanjuanino y sumó $5 respecto del cierre del lunes. En la City porteña también avanzó, aunque con una variación menor.

El dólar blue volvió a moverse hacia arriba en San Juan. Este martes, el billete informal subió $5 por segunda jornada consecutiva y quedó en $1.580 para la venta y $1.520 para la compra, según los valores relevados en el mercado local.

La cotización confirma así una tendencia alcista que comenzó a reflejarse en las últimas ruedas y que llevó al blue sanjuanino a sumar otros $5 respecto de la jornada anterior.

En la City porteña, en tanto, el dólar blue terminó en $1.560 para la venta y $1.540 para la compra, con una variación positiva del 0,30%. Por otra parte, el dólar oficial del Banco Nación permaneció sin cambios y cerró en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta.

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El dólar tarjeta, por su parte, se ubicó en $1.995,50.

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