"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > Ruta 20

Violento vuelco en Ruta 20: una camioneta chocó a un auto en Santa Lucía

El choque entre una camioneta Nissan y un Chevrolet Prisma ocurrió sobre Ruta Nacional 20, antes del cruce con calle Gorriti.

Un impactante siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 20, en el departamento Santa Lucía, a pocos metros de la intersección con calle Gorriti. El accidente involucró a un automóvil Chevrolet Prisma y a una camioneta Nissan 4x4, terminando este último vehículo dado vuelta sobre la cinta asfáltica.

De acuerdo con los primeros datos relevados en el lugar, la camioneta colisionó con el automóvil por razones que aún son materia de investigación pericial. Producto del fuerte impacto, el conductor de la Nissan perdió el control de la unidad, lo que desencadenó el violento vuelco que interrumpió la circulación vehicular en la zona.

Los investigadores trabajan en el lugar para determinar las causas exactas del choque, evaluando las maniobras previas de ambos conductores y las condiciones de circulación sobre la ruta nacional al momento del siniestro.

Te puede interesar...

Temas

Te puede interesar