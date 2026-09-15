Un impactante siniestro vial ocurrió en la Ruta Nacional 20, en el departamento Santa Lucía, a pocos metros de la intersección con calle Gorriti. El accidente involucró a un automóvil Chevrolet Prisma y a una camioneta Nissan 4x4, terminando este último vehículo dado vuelta sobre la cinta asfáltica.
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Violento vuelco en Ruta 20: una camioneta chocó a un auto en Santa Lucía
El choque entre una camioneta Nissan y un Chevrolet Prisma ocurrió sobre Ruta Nacional 20, antes del cruce con calle Gorriti.