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ANIVI: "El mensaje de abuso fue borrado por las autoridades de la escuela"

Duilio Ejarque, fiscal de la UFI ANIVI, confirmó que el escrito del baño en el colegio de Rawson fue removido antes de la inspección. La Justicia analiza cámaras y toma testimonios para verificar el hecho sin exponer a la menor.

El fiscal de ANIVI detalló que el mensaje de abuso que se viralizó a fines de la semana pasada fue borrado por las autoridades de la escuela antes de que la Justicia pudiera inspeccionar la escena. La causa, iniciada de oficio tras tomar trascendencia pública y nacional, busca esclarecer la denuncia gráfica hallada en el baño de un colegio en la Villa San Damián, Rawson, donde se alertaba sobre el presunto abuso a una niña de 10 años por parte de su tío.

En conferencia de prensa, el fiscal Duilio Ejarque remarcó la importancia de resguardar el material probatorio para las pericias y confirmó que, al momento de la llegada de los funcionarios judiciales, la prueba gráfica ya había sido eliminada por el personal directivo. Ante esta situación, la UFI ANIVI citó a declarar a las autoridades del establecimiento para reconstruir lo sucedido.

La investigación avanza con la revisión de las cámaras de seguridad de la institución educativa para determinar el flujo de ingreso de los alumnos, identificar a la persona que escribió la leyenda y corroborar la existencia previa del mensaje. Se trata de una causa delicada que vulnera de manera directa a una menor de edad, por lo que las autoridades actúan con estricta reserva.

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Hasta el momento, la veracidad de la grave acusación no ha sido determinada. El gabinete escolar y los peritos judiciales continúan recolectando pruebas para echar luz sobre el caso, resguardando en todo momento la identidad y la integridad de la víctima.

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