ANIVI: "El mensaje de abuso fue borrado por las autoridades de la escuela"

En conferencia de prensa, el fiscal Duilio Ejarque remarcó la importancia de resguardar el material probatorio para las pericias y confirmó que, al momento de la llegada de los funcionarios judiciales, la prueba gráfica ya había sido eliminada por el personal directivo. Ante esta situación, la UFI ANIVI citó a declarar a las autoridades del establecimiento para reconstruir lo sucedido.

La investigación avanza con la revisión de las cámaras de seguridad de la institución educativa para determinar el flujo de ingreso de los alumnos, identificar a la persona que escribió la leyenda y corroborar la existencia previa del mensaje. Se trata de una causa delicada que vulnera de manera directa a una menor de edad, por lo que las autoridades actúan con estricta reserva.