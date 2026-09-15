El fiscal de ANIVI detalló que el mensaje de abuso que se viralizó a fines de la semana pasada fue borrado por las autoridades de la escuela antes de que la Justicia pudiera inspeccionar la escena. La causa, iniciada de oficio tras tomar trascendencia pública y nacional, busca esclarecer la denuncia gráfica hallada en el baño de un colegio en la Villa San Damián, Rawson, donde se alertaba sobre el presunto abuso a una niña de 10 años por parte de su tío.
ANIVI: "El mensaje de abuso fue borrado por las autoridades de la escuela"
Duilio Ejarque, fiscal de la UFI ANIVI, confirmó que el escrito del baño en el colegio de Rawson fue removido antes de la inspección. La Justicia analiza cámaras y toma testimonios para verificar el hecho sin exponer a la menor.