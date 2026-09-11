El valor corresponde a la actualización realizada este 11 de septiembre a las 14:39 y marca una jornada de estabilidad para el mercado informal de la provincia. Así, quienes buscan comprar dólares en el circuito paralelo debieron pagar $1.565 por cada dólar, mientras que quienes vendieron la divisa recibieron $1.505.
El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan
El dólar blue cerró este viernes en San Juan a $1.505 para la compra y $1.565 para la venta, los mismos valores que había registrado el jueves.