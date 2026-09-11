"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Información General > dólar

El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan

El dólar blue cerró este viernes en San Juan a $1.505 para la compra y $1.565 para la venta, los mismos valores que había registrado el jueves.

El valor corresponde a la actualización realizada este 11 de septiembre a las 14:39 y marca una jornada de estabilidad para el mercado informal de la provincia. Así, quienes buscan comprar dólares en el circuito paralelo debieron pagar $1.565 por cada dólar, mientras que quienes vendieron la divisa recibieron $1.505.

En el mercado nacional, el escenario mostró algunas diferencias entre las distintas cotizaciones. El dólar oficial terminó en $1.480,30 para la compra y $1.531,73 para la venta, con una baja del 0,15%.

El dólar MEP se ubicó en $1.539,77, con una suba del 0,22%, mientras que el contado con liquidación (CCL) avanzó 1,96% hasta los $1.629,41. Por su parte, el dólar del Banco Nación quedó en $1.480 para la compra y $1.530 para la venta, con una baja del 0,33%.

Te puede interesar...

El dólar blue a nivel nacional se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

El dólar turista cerró en $1.989, mientras que el dólar cripto se mantuvo en $1.592. En tanto, el dólar mayorista terminó en $1.499,50 para la compra y $1.508,50 para la venta, con una baja del 0,30%.

El euro, por su parte, cotizó a $1.707,71 para la compra y $1.802,07 para la venta.

De esta manera, el dólar blue volvió a cerrar la semana estable en San Juan, sin cambios respecto del jueves y con una brecha entre compra y venta de $60 por cada dólar.

Temas

Te puede interesar