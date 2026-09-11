El dólar blue cerró la semana sin cambios en San Juan

El dólar blue a nivel nacional se ubicó en $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, sin variaciones respecto de la jornada anterior.

El dólar turista cerró en $1.989, mientras que el dólar cripto se mantuvo en $1.592. En tanto, el dólar mayorista terminó en $1.499,50 para la compra y $1.508,50 para la venta, con una baja del 0,30%.

El euro, por su parte, cotizó a $1.707,71 para la compra y $1.802,07 para la venta.

De esta manera, el dólar blue volvió a cerrar la semana estable en San Juan, sin cambios respecto del jueves y con una brecha entre compra y venta de $60 por cada dólar.