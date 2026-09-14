León XIV ya tiene una agenda en Argentina con Milei, Córdoba y Luján

“Esperamos con esperanza su visita y nos vamos preparando para vivir juntos esos días”, expresaron los obispos.

El viaje tendrá además un significado particular: será la primera visita de un Papa a la Argentina en casi cuatro décadas, después de que Francisco nunca concretara un viaje al país durante su pontificado.

El itinerario que se encuentra en preparación contempla una estadía de varios días, con actividades políticas, religiosas y sociales. León XIV arribaría el domingo 8 de noviembre por la tarde y tendría como primera actividad una ofrenda floral ante el Monumento al Libertador General José de San Martín.

Luego está previsto uno de los encuentros institucionales más importantes de la visita: una reunión con el presidente Javier Milei en Casa Rosada.

El Papa también participaría de un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, antes de trasladarse a la Nunciatura Apostólica, donde se alojaría durante su permanencia en el país.

La agenda continuará al día siguiente con una visita al Pequeño Cottolengo Argentino Don Orione, en Claypole, y distintas actividades religiosas y sociales. También están previstos encuentros en la Universidad Católica Argentina, una reunión ecuménica e interreligiosa y una celebración en la Catedral Metropolitana.

El Gobierno analiza declarar feriados

Mientras la Iglesia avanza con los preparativos, el Gobierno nacional analiza qué impacto tendrá la visita en la actividad cotidiana. Uno de los puntos todavía pendientes es la posibilidad de establecer feriados durante los días de permanencia del Papa.

Por ahora, el lunes 9 de noviembre aparece como la alternativa con mayores posibilidades, aunque también se analizan el martes 10 y el miércoles 11. La provincia de Buenos Aires, además, ya solicitó formalmente que el miércoles 11 sea feriado por la actividad prevista en Luján.

La definición dependerá del cronograma definitivo que confirme el Vaticano. La dimensión de la visita también obligó a desplegar un importante operativo de seguridad y logística.

La Policía Federal tendrá un rol de coordinación en los distintos puntos del recorrido, mientras que una delegación del Vaticano ya inspeccionó accesos, recorridos y condiciones de seguridad en los lugares donde estará León XIV.

El objetivo será garantizar la protección del Pontífice durante sus traslados y actividades masivas, pero también mantener la posibilidad de que tenga contacto con los fieles. En paralelo, el Gobierno coordina los preparativos con representantes de la Iglesia y de los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires.

La visita todavía espera la confirmación definitiva de algunos detalles por parte del Vaticano, pero el escenario ya está planteado: León XIV llegará a la Argentina en noviembre, se encontrará con Milei, recorrerá Buenos Aires, Córdoba y Luján y tendrá una agenda que combinará política, religión y contacto directo con la sociedad.