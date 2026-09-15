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Tragedia en Chimbas: ejecutan a un joven frente a su familia y buscan al asesino

Un grupo de encapuchados irrumpió en una vivienda de la villa 1 de Mayo mientras la víctima cenaba con su familia. El autor del disparo huyó en un automóvil y es buscado por la UFI Delitos Especiales.

La noche del lunes terminó en tragedia en Chimbas tras el asesinato de Martín Quintero, un joven de 19 años que se encontraba cenando junto a su familia en su vivienda de la villa 1 de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas y generó conmoción en la zona.

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la secuencia se desencadenó de forma repentina cuando varios hombres con el rostro cubierto ingresaron por la fuerza al domicilio. Sin mediar demasiadas palabras, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a Quintero.

Tras la agresión, los involucrados se dieron a la fuga rápidamente. Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, se presume que escaparon a bordo de un automóvil.

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En el lugar intervino la UFI Delitos Especiales, que encabeza las tareas de investigación para dar con el paradero del principal sospechoso —quien permanece prófugo— y esclarecer el móvil del homicidio, así como el nivel de participación del resto de los acompañantes.

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