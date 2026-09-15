Tragedia en Chimbas: ejecutan a un joven frente a su familia y buscan al asesino

De acuerdo con las primeras informaciones policiales, la secuencia se desencadenó de forma repentina cuando varios hombres con el rostro cubierto ingresaron por la fuerza al domicilio. Sin mediar demasiadas palabras, uno de los atacantes extrajo un arma de fuego y le disparó a Quintero.

Tras la agresión, los involucrados se dieron a la fuga rápidamente. Según los primeros testimonios recabados por los investigadores, se presume que escaparon a bordo de un automóvil.