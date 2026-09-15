La noche del lunes terminó en tragedia en Chimbas tras el asesinato de Martín Quintero, un joven de 19 años que se encontraba cenando junto a su familia en su vivienda de la villa 1 de Mayo. El hecho ocurrió cerca de las 23 horas y generó conmoción en la zona.
Tragedia en Chimbas: ejecutan a un joven frente a su familia y buscan al asesino
Un grupo de encapuchados irrumpió en una vivienda de la villa 1 de Mayo mientras la víctima cenaba con su familia. El autor del disparo huyó en un automóvil y es buscado por la UFI Delitos Especiales.