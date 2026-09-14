Milei reunió a su Gabinete y trató Malvinas, presupuesto y reforma electoral

En el encuentro también se destacó la importancia de sostener la baja de la inflación y el crecimiento del salario real. Según se planteó, estos factores permitirán que el consumo continúe aumentando, por lo que se ratificó la decisión de profundizar las políticas adoptadas hasta el momento.

Malvinas, en el centro de la escena

Durante la reunión también se analizó el avance de la estrategia geopolítica argentina en torno a la cuestión Malvinas. Desde Balcarce 50 señalaron que “se reafirmó la decisión de continuar en la misma línea de trabajo”.

El encuentro se produjo además en la antesala del envío al Congreso del proyecto conocido como “Ley de Defensa de la Soberanía Nacional”, vinculado a Malvinas.

Inicialmente, el Gobierno había previsto enviar la iniciativa este lunes, pero el plazo se dilató para el transcurso de esta semana, aunque todavía no se precisó qué día será remitida al Congreso.

En ese marco, el canciller Pablo Quirno actualizó a los presentes sobre las denuncias penales y las notificaciones realizadas en los últimos días a distintas empresas. En paralelo, se abordaron los pormenores de un proyecto de ley que esta semana tomará estado parlamentario en la Cámara de Diputados.

Además de los ministros del Gabinete Nacional, en la reunión participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la senadora nacional, Patricia Bullrich. Durante el debate se enfatizó la importancia del Atlántico Sur como uno de los enclaves estratégicos a nivel mundial para el flujo del comercio internacional en los próximos años.