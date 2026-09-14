Condenaron a José López y a los hermanos Schoklender por Sueños Compartidos: De Vido fue absuelto

En cambio, el exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue absuelto. La sentencia fue dictada por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg, quienes además ordenaron el decomiso de $206 millones vinculados al perjuicio investigado.

El dinero que quedó en el centro del juicio

La causa investigó el destino de los fondos que el Estado había asignado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas y centros de salud entre 2008 y 2011.

Según la acusación, la fundación recibió alrededor de $748,7 millones y unos $206,4 millones fueron derivados hacia empresas relacionadas con sus apoderados. Uno de los puntos cuestionados durante el proceso fue que las adjudicaciones se realizaron de manera directa, sin un proceso de licitación previo.

La Fiscalía y la Unidad de Información Financiera habían considerado que los hechos configuraban una maniobra de administración fraudulenta y habían solicitado penas considerablemente mayores a las finalmente impuestas.

El fiscal Diego Velasco y la representante de la UIF, Marianela Teich, habían pedido penas de hasta seis años de prisión e inhabilitación perpetua para los principales acusados.

De Vido fue absuelto

Uno de los puntos políticos más relevantes del fallo fue la absolución de Julio De Vido, quien había quedado involucrado en el expediente por su rol al frente del Ministerio de Planificación Federal durante el período investigado.

El tribunal, finalmente, no encontró elementos suficientes para condenarlo en este proceso.

La decisión se conoció además cuando la causa se encontraba al límite de la prescripción. Las defensas habían planteado que el expediente debía extinguirse por el paso del tiempo, pero los jueces rechazaron ese planteo y avanzaron con el dictado de la sentencia.

Las condenas todavía no están firmes

El fallo no significa que los condenados vayan a prisión. Las penas impuestas son de ejecución condicional, por lo que no implican un ingreso efectivo a una cárcel, y además la sentencia todavía puede ser revisada.

Las defensas de los condenados ya anticiparon que recurrirán ante la Cámara Federal de Casación Penal. Por ese motivo, las condenas no se encuentran firmes.

Mientras tanto, seguirá abierta otra parte de la investigación vinculada con la ruta del dinero y un posible lavado de activos, donde se busca determinar qué ocurrió con los fondos después de su desvío y qué sociedades pudieron haber sido utilizadas.

Así, después de más de una década de investigación, el caso Sueños Compartidos tuvo finalmente su sentencia: cuatro condenados, un exministro absuelto y $206 millones decomisados, aunque la discusión judicial todavía está lejos de terminar.