Video: el doloroso momento en el que el papá de Camila llegó a Barreal

Al descender en el lugar, el hombre fue recibido por un grupo de mujeres y vecinas de la zona que se concentraron para brindarle contención y abrazos de apoyo. En medio de las muestras de afecto, el padre recordó la vocación de su hija y remarcó que dedicarse a la fuerza de Gendarmería Nacional era el anhelo que siempre había guiado su camino.

El hecho mantiene bajo investigación a su pareja, Carlos Gonzalo Riveros (25), exintegrante de la fuerza, quien permanece detenido e internado en el Hospital Rawson tras haber intentado quitarse la vida posterior al ataque. En el inmueble donde ocurrió el crimen, ubicado sobre calle Presidente Roca y Avenida San Martín, la UFI de Delitos Especiales constató la presencia de abundante sangre, elementos punzocortantes y otras evidencias que integran el expediente pericial.