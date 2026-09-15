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Video: el doloroso momento en el que el papá de Camila llegó a Barreal

Pasadas las 23:00 hs de este lunes, el padre de la joven de 26 años arribó a la localidad cordillerana tras el crimen. Un grupo de vecinas se concentró en el lugar para contenerlo y abrazarlo en medio del dolor.

En un clima de profunda conmoción, el padre de Camila Agustina Vechiarello arribó a la localidad de Barreal pasadas las 23 hs del lunes. Su llegada se produjo a más de 24 horas de confirmarse el femicidio de la joven de 26 años, quien se encontraba instalada en el departamento Calingasta cursando su instrucción para ingresar a Gendarmería Nacional.

Al descender en el lugar, el hombre fue recibido por un grupo de mujeres y vecinas de la zona que se concentraron para brindarle contención y abrazos de apoyo. En medio de las muestras de afecto, el padre recordó la vocación de su hija y remarcó que dedicarse a la fuerza de Gendarmería Nacional era el anhelo que siempre había guiado su camino.

El hecho mantiene bajo investigación a su pareja, Carlos Gonzalo Riveros (25), exintegrante de la fuerza, quien permanece detenido e internado en el Hospital Rawson tras haber intentado quitarse la vida posterior al ataque. En el inmueble donde ocurrió el crimen, ubicado sobre calle Presidente Roca y Avenida San Martín, la UFI de Delitos Especiales constató la presencia de abundante sangre, elementos punzocortantes y otras evidencias que integran el expediente pericial.

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Previo al desenlace, la víctima había realizado una última publicación en sus redes sociales con la frase "Te amo mi amor", acompañada por una imagen junto al imputado. Por su parte, las autoridades a cargo de la investigación confirmaron que no constaban denuncias formales previas por violencia de género entre las partes.

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