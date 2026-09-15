En un clima de profunda conmoción, el padre de Camila Agustina Vechiarello arribó a la localidad de Barreal pasadas las 23 hs del lunes. Su llegada se produjo a más de 24 horas de confirmarse el femicidio de la joven de 26 años, quien se encontraba instalada en el departamento Calingasta cursando su instrucción para ingresar a Gendarmería Nacional.
Video: el doloroso momento en el que el papá de Camila llegó a Barreal
Pasadas las 23:00 hs de este lunes, el padre de la joven de 26 años arribó a la localidad cordillerana tras el crimen. Un grupo de vecinas se concentró en el lugar para contenerlo y abrazarlo en medio del dolor.