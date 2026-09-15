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Más de 2.700 alumnos de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco tienen notebook

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la quinta entrega del programa "Maestro de América, cultivando el futuro" en el Centro de Convenciones. Benefició a alumnos de escuelas primarias y secundarias de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes en el Centro de Convenciones la quinta entrega de computadoras en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. En esta oportunidad, más de 2.700 estudiantes de escuelas primarias y secundarias pertenecientes a Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco recibieron sus notebooks para potenciar su formación escolar.

El desglose territorial del operativo alcanzó a más de 1.300 alumnos en Albardón, más de 630 en San Martín, más de 400 en Angaco y más de 400 en 9 de Julio. Del total de beneficiarios, más de 1.700 corresponden al nivel primario y el resto a estudiantes del nivel secundario. Durante la jornada, Orrego remarcó que la educación es la herramienta central para el desarrollo provincial y ratificó la decisión de continuar invirtiendo en inclusión e infraestructura digital.

El acto contó con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray. Esta política pública, que cumple su segundo año consecutivo, ya alcanzó en etapas previas a estudiantes de Jáchal, Caucete y Capital, además de beneficiar a 3.000 docentes del sistema educativo sanjuanino.

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La iniciativa articula la entrega de equipamiento con el aprendizaje digital, complementándose con el Ecosistema Digital Unificado de Gestión Educativa (EDUGE) y el Plan Provincial de Alfabetización “Comprendo y Aprendo”. La meta oficial busca fortalecer las competencias tecnológicas de alumnos y docentes para reducir la brecha digital dentro y fuera de las aulas.

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