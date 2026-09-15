El gobernador Marcelo Orrego encabezó este martes en el Centro de Convenciones la quinta entrega de computadoras en el marco del programa “Maestro de América, Cultivando el Futuro”. En esta oportunidad, más de 2.700 estudiantes de escuelas primarias y secundarias pertenecientes a Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco recibieron sus notebooks para potenciar su formación escolar.
Más de 2.700 alumnos de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco tienen notebook
El gobernador Marcelo Orrego encabezó la quinta entrega del programa "Maestro de América, cultivando el futuro" en el Centro de Convenciones. Benefició a alumnos de escuelas primarias y secundarias de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco.