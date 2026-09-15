Más de 2.700 alumnos de Albardón, 9 de Julio, San Martín y Angaco tienen notebook

El desglose territorial del operativo alcanzó a más de 1.300 alumnos en Albardón, más de 630 en San Martín, más de 400 en Angaco y más de 400 en 9 de Julio. Del total de beneficiarios, más de 1.700 corresponden al nivel primario y el resto a estudiantes del nivel secundario. Durante la jornada, Orrego remarcó que la educación es la herramienta central para el desarrollo provincial y ratificó la decisión de continuar invirtiendo en inclusión e infraestructura digital.

El acto contó con la presencia de la ministra de Educación, Silvia Fuentes; el secretario General de la Gobernación, Emilio Achem; y el secretario de Transformación Digital y Modernización del Estado, Fabricio Echegaray. Esta política pública, que cumple su segundo año consecutivo, ya alcanzó en etapas previas a estudiantes de Jáchal, Caucete y Capital, además de beneficiar a 3.000 docentes del sistema educativo sanjuanino.