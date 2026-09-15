Un video registrado minutos después del ataque muestra la conmoción y el clima de dolor que se vivió en la Villa 1º de Mayo, departamento Chimbas, tras el asesinato de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años. Las imágenes captan el despliegue de los efectivos policiales y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales rodeando la vivienda donde ocurrió el sangriento hecho.
Conmoción en Chimbas: el video tras el atroz crimen del joven de 19 años
Un registro en video muestra el clima de dolor y el fuerte despliegue policial en la Villa 1º de Mayo tras el ataque de tres encapuchados. Gonzalo Martín Quinteros Olmos fue asesinado de un disparo en el rostro frente a su familia.