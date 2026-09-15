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Conmoción en Chimbas: el video tras el atroz crimen del joven de 19 años

Un registro en video muestra el clima de dolor y el fuerte despliegue policial en la Villa 1º de Mayo tras el ataque de tres encapuchados. Gonzalo Martín Quinteros Olmos fue asesinado de un disparo en el rostro frente a su familia.

Un video registrado minutos después del ataque muestra la conmoción y el clima de dolor que se vivió en la Villa 1º de Mayo, departamento Chimbas, tras el asesinato de Gonzalo Martín Quinteros Olmos, de 19 años. Las imágenes captan el despliegue de los efectivos policiales y de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales rodeando la vivienda donde ocurrió el sangriento hecho.

El episodio se registró alrededor de las 21:00 horas del lunes 14 de septiembre en un domicilio de calle Proyectada sin número. Tres delincuentes encapuchados irrumpió de manera violenta en la propiedad mientras la familia de la víctima, incluyendo menores de edad, se encontraba reunida. De acuerdo con las actuaciones policiales de la Comisaría 26.ª, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el joven.

El examen de la médica legista constató que el proyectil ingresó por la zona del maxilar izquierdo y tuvo orificio de salida en la parte derecha del cuello. Las graves heridas le provocaron la muerte inmediata en el acceso a la vivienda, tras lo cual los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente.

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En el lugar, personal de Criminalística y de la Brigada de Delitos Especiales secuestró una vaina servida y un proyectil para las pericias correspondientes. Gracias al avance de las tareas de investigación, los presuntos autores del homicidio ya fueron identificados y el Juez de Garantías libró las órdenes de allanamiento y detención para su inmediata captura.

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