Conmoción en Chimbas: el video tras el atroz crimen del joven de 19 años

El episodio se registró alrededor de las 21:00 horas del lunes 14 de septiembre en un domicilio de calle Proyectada sin número. Tres delincuentes encapuchados irrumpió de manera violenta en la propiedad mientras la familia de la víctima, incluyendo menores de edad, se encontraba reunida. De acuerdo con las actuaciones policiales de la Comisaría 26.ª, uno de los agresores sacó un arma de fuego y disparó directamente contra el joven.

El examen de la médica legista constató que el proyectil ingresó por la zona del maxilar izquierdo y tuvo orificio de salida en la parte derecha del cuello. Las graves heridas le provocaron la muerte inmediata en el acceso a la vivienda, tras lo cual los delincuentes se dieron a la fuga rápidamente.