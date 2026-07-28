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Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

El presidente Javier Milei emitirá un mensaje el próximo jueves, a las 20, por cadena nacional. Los puntos principales de la reforma del Banco Central.

Javier Milei presentará por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el próximo jueves, a las 20, anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa en Casa Rosada. Es una de las principales iniciativas económicas que impulsará la Casa Rosada en el Congreso. Desde la Vocería presidencial destacaron que el mandatario explicará "los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que dio la ciudadanía es bajar la inflación".

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que rige su funcionamiento, su organización y sus atribuciones. Sus disposiciones son relevantes porque al regular al BCRA también se fijan directrices claras para la politica monetaria, en particular sobre tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución.

A lo largo de la crítica historia financiera argentina, la Carta Orgánica sufrió varias reformas. La última de ellas, en 2012, está en el centro de lo que Milei quiere modificar. En ese momento, el kirchnerismo amplió los objetivos de la entidad para que no se limitara a su misión original de protegr el valor de la moneda sino que incorpore otras funciones dentro de la gestión económica.

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Las claves del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del BCRA

  • Establecer que la única función del Banco Central sea preservar el valor de la moneda, como único objeto y mandato.
  • Prohibir el financiamiento del Banco Central al Tesoro Nacional y la creación de Letras Intransferibles del Tesoro.
  • Fortalecer el esquema de gobernanza de la entidad, darles mayor independencia y estabilidad a sus autoridades, y elevar los requisitos para la remoción del presidente y del directorio.
  • Restringir la distribución de utilidades del Banco Central, salvo en circunstancias excepcionales previstas por la ley como escenarios de deflación.
  • Endurecer el régimen de responsabilidades y sanciones para las futuras autoridades que, de manera directa o indirecta, usen al Banco Central para financiar el déficit fiscal del Tesoro Nacional mediante la emisión monetaria.

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