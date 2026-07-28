Javier Milei presentará por cadena nacional el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), el próximo jueves, a las 20, anunció el vocero presidencial, Adrián Ravier, en conferencia de prensa en Casa Rosada. Es una de las principales iniciativas económicas que impulsará la Casa Rosada en el Congreso. Desde la Vocería presidencial destacaron que el mandatario explicará "los ejes de las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central, un tema fundamental para este Gobierno dado que el principal mandato que dio la ciudadanía es bajar la inflación".
Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central
El presidente Javier Milei emitirá un mensaje el próximo jueves, a las 20, por cadena nacional. Los puntos principales de la reforma del Banco Central.