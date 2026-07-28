Milei presentará por cadena nacional la reforma del Banco Central

La Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es la ley que rige su funcionamiento, su organización y sus atribuciones. Sus disposiciones son relevantes porque al regular al BCRA también se fijan directrices claras para la politica monetaria, en particular sobre tres ejes: la capacidad del Central para emitir dinero que financie el gasto público, la priorización de sus objetivos y la independencia de la institución.

A lo largo de la crítica historia financiera argentina, la Carta Orgánica sufrió varias reformas. La última de ellas, en 2012, está en el centro de lo que Milei quiere modificar. En ese momento, el kirchnerismo amplió los objetivos de la entidad para que no se limitara a su misión original de protegr el valor de la moneda sino que incorpore otras funciones dentro de la gestión económica.