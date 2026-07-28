Kristalina Georgieva visitó Vaca Muerta junto a Luis Caputo

El desembarco de Georgieva se realizó en medio de un amplio operativo de seguridad en el aeropuerto y en las zonas aledañas. Georgieva recorrió diferentes áreas y mantuvo encuentros con los principales directivos de las empresas que operan en la zona.

La directora del FMI señaló a la industria energética como uno de los principales sectores que apuntalan la economía del país.

"Tuvimos una reunión muy productiva y recorrimos un equipo de perforación de última generación, donde (Kristalina) pudo conocer el trabajo de nuestra gente, de las empresas que nos acompañan todos los días y el nivel de tecnología y eficiencia que alcanzamos", sostuvo Marín en sus redes.

La visita a Vaca Muerta se dio en medio de la estadía que agendó la titular del Fondo en el país. Con su arribo el lunes, Georgieva brindó su respaldo al plan económico del gobierno durante una conferencia en el Ministerio de Economía y luego mantuvo una cena con distintos empresarios del "círculo rojo". A su vez, formó parte de la reunión de gabinete que entabló el presidente Javier Milei junto a sus ministros.

También participó de un conversatorio con alumnos de cinco universidades que se desarrolló en el Palacio Libertad.

“Mi convicción es que el país está por un buen camino y no habrá necesidad de más fondos”, aseguró y, en consecuencia, sostuvo que no será necesario “financiamiento adicional por parte del FMI”.