A poco más de un año de que quedara firme la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner pondrá en marcha una nueva estrategia judicial en el plano internacional. En ese sentido, sus abogados anunciarán la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y derechos protegidos por tratados internacionales.
Causa Vialidad: CFK denunciaría al Estado en el comité de Derechos Humanos de la ONU
La expresidenta presentará una comunicación con el objetivo de cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos.