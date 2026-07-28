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Causa Vialidad: CFK denunciaría al Estado en el comité de Derechos Humanos de la ONU

La expresidenta presentará una comunicación con el objetivo de cuestionar el proceso judicial que derivó en su condena e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

A poco más de un año de que quedara firme la condena en la causa Vialidad, Cristina Kirchner pondrá en marcha una nueva estrategia judicial en el plano internacional. En ese sentido, sus abogados anunciarán la presentación de una Comunicación Individual ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para denunciar que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales y derechos protegidos por tratados internacionales.

La iniciativa, que será dada a conocer el miércoles a las 11 en una rueda de prensa, apunta a cuestionar el fallo que condenó a la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La defensa sostiene que existieron irregularidades durante el juicio y que el expediente estuvo atravesado por una persecución política y judicial que afectó el debido proceso

vvvvvPara reforzar esa estrategia internacional, el equipo legal incorporó al jurista brasileño Rafael Valim, quien participó en la defensa del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en el caso Lava Jato, y al español Javier Borrego, exmagistrado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ambos trabajarán junto a los abogados argentinos en la presentación del caso.

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Cristina Kirchner sumó a su equipo legal a un jurista que fue abogado del presidente de Brasil (Foto: NA).

El antecedente que busca replicar la defensa es el de Lula. En ese caso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2022 que el proceso judicial contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso y sus derechos políticos, un pronunciamiento que ahora será utilizado como referencia para la presentación de la expresidente argentina.

Una vez presentada la comunicación, el Comité deberá analizar si reúne los requisitos de admisibilidad para avanzar con el caso. Si supera esa primera instancia, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un dictamen sobre las denuncias planteadas por la defensa de la expresidenta.

La presentación ante la ONU forma parte de una ofensiva más amplia en tribunales y organismos internacionales impulsada por la defensa de la también exVice desde que la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad. El objetivo es obtener pronunciamientos que respalden su denuncia sobre presuntas violaciones a sus derechos y cuestionen la validez del proceso judicial.

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