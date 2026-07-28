Causa Vialidad: CFK denunciaría al Estado en el comité de Derechos Humanos de la ONU

Cristina Kirchner sumó a su equipo legal a un jurista que fue abogado del presidente de Brasil (Foto: NA).

El antecedente que busca replicar la defensa es el de Lula. En ese caso, el Comité de Derechos Humanos de la ONU concluyó en 2022 que el proceso judicial contra el mandatario brasileño había vulnerado garantías del debido proceso y sus derechos políticos, un pronunciamiento que ahora será utilizado como referencia para la presentación de la expresidente argentina.

Una vez presentada la comunicación, el Comité deberá analizar si reúne los requisitos de admisibilidad para avanzar con el caso. Si supera esa primera instancia, el organismo podrá solicitar información al Estado argentino antes de emitir un dictamen sobre las denuncias planteadas por la defensa de la expresidenta.

La presentación ante la ONU forma parte de una ofensiva más amplia en tribunales y organismos internacionales impulsada por la defensa de la también exVice desde que la Corte Suprema dejó firme la condena en la causa Vialidad. El objetivo es obtener pronunciamientos que respalden su denuncia sobre presuntas violaciones a sus derechos y cuestionen la validez del proceso judicial.