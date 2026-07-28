Milei participó de la asunción de Keiko Fujimori y recibió un Doctor Honoris Causa en Perú

Durante su exposición sostuvo que la victoria de Fujimori representa "otro indicio del avance de las ideas de la libertad en la región" y volvió a cuestionar el modelo económico aplicado en la Argentina durante las últimas décadas.

"Cuando llegamos estábamos de mitad de tabla para abajo e íbamos camino a convertirnos en Cuba, con escala en Venezuela. Eso es lo que nos dejó el legado del populismo", afirmó.

El Presidente también repasó las principales medidas económicas de su gestión. Aseguró que el Gobierno redujo el gasto público un 30%, disminuyó la cantidad de ministerios y aplicó una baja de impuestos equivalente a tres puntos del PBI.

Además, destacó la evolución de los indicadores sociales. "No es magia que haya caído la pobreza. Cuando llegamos era del 57% y hoy es del 29%. Sacamos a 14 millones de argentinos de la pobreza", aseguró.

Uno de los anuncios más relevantes de la jornada fue el anticipo del proyecto para modificar la Carta Orgánica del Banco Central, iniciativa que el Gobierno enviará al Congreso y presentará oficialmente en cadena nacional.

Según explicó Milei, el objetivo será garantizar la independencia de la autoridad monetaria y prohibir que el organismo financie al Estado mediante emisión. "Va a estar prohibido financiar de manera directa o indirecta al fisco. Se considerará una estafa y quienes violen esa norma terminarán presos", afirmó.

El mandatario agregó que la reforma exigirá mayorías especiales en ambas cámaras del Congreso para designar o remover a las autoridades del Banco Central, con el objetivo de impedir intervenciones políticas sobre la entidad.

Un viaje con fuerte contenido político

La visita a Lima también buscó fortalecer la relación bilateral con el nuevo gobierno peruano y consolidar los vínculos entre los gobiernos de orientación liberal y conservadora de la región. De la ceremonia de asunción participaron, además, los presidentes Santiago Peña (Paraguay), Daniel Noboa (Ecuador), José Raúl Mulino (Panamá) y Yamandú Orsi (Uruguay), junto con otros dirigentes latinoamericanos.

Con la jura ante el Congreso, Keiko Fujimori inició formalmente su mandato presidencial y abrió una nueva etapa política en Perú, con una agenda enfocada en la recuperación económica, el fortalecimiento institucional y la seguridad.