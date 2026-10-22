Un cumpleaños a lo Milei, entre la intimidad, la política y las redes sociales

Cerca de las cuatro de la madrugada, mientras todavía había actividad en el Congreso, legisladores de La Libertad Avanza le cantaron el feliz cumpleaños en una celebración organizada por su hermana, Karina Milei, y el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

“¡Feliz cumpleaños al mejor presidente de la historia!”, expresó Karina durante el saludo. La escena, lejos de una ceremonia formal, tuvo el sello de una celebración entre dirigentes y compañeros de espacio, con la política como telón de fondo.

Antes de llegar a la Casa Rosada, Milei ya había convertido algunos de sus cumpleaños en momentos televisivos. En una etapa en la que su exposición pública pasaba principalmente por los programas de televisión, hubo festejos frente a las cámaras, tortas y escenas que quedaron registradas en video.

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Una de las más llamativas fue aquella en la que apareció junto a su hermana Karina y, en lugar de limitarse al ritual habitual de soplar las velitas, terminó apagando una bengala. También hubo un cumpleaños en el que compartió la celebración con Julito, su entonces pareja.

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Son imágenes de otra etapa, cuando Milei todavía construía su figura pública desde los estudios de televisión y las intervenciones mediáticas. Con el paso del tiempo, esa exposición se trasladó a la política y a las redes sociales, aunque su estilo personal siguió siendo parte de la escena.

Ya como Presidente, los cumpleaños adquirieron otra dimensión.

Los saludos dejaron de llegar solamente de familiares, amigos o compañeros de televisión y comenzaron a incluir a funcionarios, legisladores, dirigentes y referentes políticos, con mensajes que muchas veces mezclan el deseo de una buena celebración con el respaldo a su gestión.

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Si hay un espacio que caracteriza la comunicación pública de Milei, es X. El Presidente recurre habitualmente a esa red social para compartir sus ideas, responder a sus críticos, replicar mensajes de sus seguidores y difundir contenidos alineados con su visión política. En más de una oportunidad, sus publicaciones trascendieron la pantalla y terminaron instaladas en la agenda del día.

En las primeras horas de su cumpleaños número 56, volvió a utilizar la plataforma para compartir una carta abierta publicada en Clarín, escrita por un empresario industrial que también nació un 22 de octubre.

“Presi, arranco muy contento diciéndote: ¡Muy feliz cumple! Mi gran felicidad es porque hoy también es mi cumple”, comienza el texto. El empresario cuenta que cerró plantas y expresa su identificación con la postura del mandatario, a quien acompaña en la idea de “ir a fondo y no aflojar ni un poquito”. La carta termina con una consigna que ya es característica del espacio libertario: “¡Viva la Libertad, Carajo!”.

La elección de esa publicación no fue un detalle menor. En una fecha personal, Milei volvió a compartir un mensaje que combina el saludo de cumpleaños con el respaldo a su manera de gobernar. En su caso, las redes funcionan tanto como un canal de comunicación como una herramienta para reforzar su identidad política.

Durante la jornada, distintos integrantes del Gobierno y dirigentes aliados publicaron mensajes para saludar al Presidente. Entre ellos estuvieron Patricia Bullrich, Luis Petri, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Lilia Lemoine y otros referentes de La Libertad Avanza. También se sumó el embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas.

En muchos de esos mensajes, el saludo personal apareció acompañado por referencias a las ideas del mandatario, su gestión o el rumbo político del Gobierno.

Mal que le pese a alguno, cuando todo este proceso haya terminado la Argentina habrá cambiado para siempre porque sólo hay una fórmula para la prosperidad de una Nación y es abrazando las ideas de la libertad. Tener la oportunidad de acompañarte es un honor por el que siempre… — Santi C. (@slcaputo) October 22, 2026

Así, el cumpleaños se convirtió también en una oportunidad para exhibir respaldos y reafirmar la pertenencia al oficialismo.

Feliz cumpleaños @JMilei!

Nunca me voy a olvidar el día que un pibe en una pizzería, allá por 2018 me dijo "yo soy minarquista"... y le pregunté: "qué es eso?". Me respondió: "no conocés a Javier Milei?"

Anoté en el celular y en casa busqué... y encontré este video y nunca lo… pic.twitter.com/wUAit6RTd4 — Lilia Lemoine (@lilialemoine) October 22, 2026

La celebración en Diputados tuvo, además, un contexto particular. Mientras los legisladores le cantaban el feliz cumpleaños, el Congreso venía de una extensa sesión en la que se aprobó un proyecto vinculado con la inviolabilidad de la propiedad privada y obtuvo media sanción una nueva Ley de Discapacidad.

La coincidencia entre el festejo y la actividad parlamentaria dejó una postal particular, el cumpleaños presidencial quedó enlazado con una noche de negociaciones, debates y decisiones legislativas.

Los cumpleaños de los presidentes suelen estar rodeados de saludos institucionales, encuentros privados y algunas imágenes cuidadosamente elegidas. En el caso de Milei, las celebraciones también suelen quedar atravesadas por su exposición mediática, su actividad en redes y la presencia de su círculo político más cercano.